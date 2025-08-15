Люди отреагировали, что думают об идее обмена территориями с Россией на мирное соглашение.

Как сообщали западные СМИ, кремлевский диктатор Владимир Путин предлагает, если Украина выведет с Донбасса ВСУ, тогда он согласится на заключение мирного соглашения. Поэтому, жители Краматорска и Славянска волнуются из-за неопределенности своего будущего, пишет Радио Свобода.

Владелица небольшого бизнеса в Краматорске Елена хорошо знает, что происходит на фронте. Также она видела карты с возможными сценариями завершения войны. Она отметила, что в большинстве из них город Краматорск, как и вся Донецкая область, переходит под контроль России.

Елена рассказала, что хотя президент Украины и европейские лидеры отвергают такой вариант, она теперь дважды бы подумала, открывать ли новый бизнес в городе.

"Вот уже сейчас, пожалуй, было бы страшновато. Потому что на сегодня мы смотрим, что происходит, и это так не радует. Мы до последнего верили-веровали, что все будет хорошо. Сейчас уже такое откровенное неверие. И мы с девочками сидим: ну что, ну что, ну что, ну что... пока здесь... пока здесь", - поделилась Елена.

Издание отмечает, что пока в городе работают сотни магазинов, кафе, цветочные магазины, магазины детских игрушек. Согласно данным, в городе сейчас проживает более 10 тысяч детей.

Указывается, что Краматорск и Славянск - критически важные города для украинской линии обороны, их считают последним рубежом так называемого "пояса крепостей" ВСУ на Донбассе.

В материале отмечается, что речь идет не только о классической линии с окопами или противотанковыми рвами. Эти два города в Донецкой области расположены на цепи высот, откуда видно все вокруг. Также на этой территории много водных преград - рек, озер, которые затрудняют штурм и помогают обороне.

Издание поделилось, что вопрос, что будет с этими городами буквально висит в воздухе. При этом, местные жители по-разному выражают свои политические взгляды, но найти того, кто не следит за переговорами, довольно сложно.

Некоторые граждане говорят, что будут оставаться в своем городе несмотря ни на что.

"Я в любом случае останусь, будет ли это Россия или Украина. Потому что это мой город. Я здесь родилась, училась", - сказала местная жительница.

Есть такие люди, которые устали от войны и готовы согласиться на любой результат, лишь бы не было обстрелов.

"Вот если скажут, например... война заканчивается, но Краматорск - российский. Здесь мир, но российский флаг. Я даже не знаю, как вам сказать, но лишь бы только войны не было. Война она уже тут, у всех", - сказал еще один участник опроса.

Также, как отмечает издание, люди ожидают, что, возможно, будет какая-то договоренность.

"Многие надеются, что: а вдруг, может, договорятся, может, нас обойдет стороной", - указывается в статье.

Ранее УНИАН сообщал, что перед саммитом на Аляске российские оккупанты совершили внезапный прорыв на востоке Украины. Вероятно, кремлевский диктатор Владимир Путин хочет получить преимущество на поле боя перед тем, как встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Издание WSJ указало, что речь идет о городе Доброполье. Как рассказали украинские военные, небольшие группы российских солдат прорвали первую линию украинской обороны и обошли пояс укреплений, который Украина строила в течение нескольких месяцев.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия, по его мнению, сейчас пытается выторговать себе более удобные позиции для возобновления войны. Именно поэтому враг продвигает идею "обмена" одной украинской территории на другую. При этом, Украина в таком случае не получает никаких гарантий безопасности.

