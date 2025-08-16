Другие варианты предусматривают дополнительные ограничения для теневого флота нефтяных танкеров России и повышенные пошлины для покупателей российской нефти, включая Китай.

США рассматривают возможность введения санкций против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" в рамках ряда мер, призванных подтолкнуть президента РФ Владимира Путина к принятию перемирия с Украиной. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний будут направлены на сокращение доходов Кремля от энергоносителей, если саммит на Аляске не принесет результатов, сообщили источники издания.

Обеспокоенный возможным влиянием на цены, президент США Дональд Трамп надеется, что такие меры, если они будут приняты, будут носить краткосрочный характер.

Журналисты пишут, что среди других возможностей - введение дополнительных ограничений на теневой флот нефтяных танкеров Москвы и дополнительные пошлины на покупателей российской нефти, включая Китай. Источники предупреждают, что любые меры могут быть введены постепенно.

Отмечается, что государственная компания "Роснефть", возглавляемая близким союзником Путина Игорем Сечиным, и частная компания "Лукойл" являются двумя крупнейшими российскими нефтедобывающими компаниями, на долю которых приходится почти половина всего экспорта сырой нефти страны, или около 2,2 млн баррелей в день в первом полугодии этого года. Bloomberg пишет:

"Угроза дальнейших санкций является частью переговорной тактики США перед саммитом, призванной продемонстрировать готовность администрации усилить давление на Россию. Использование экономических инструментов в качестве кнута и пряника - типичный прием Трампа".

Санкции против РФ

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что во время переговоров на Аляске Дональд Трамп намерен четко донести до Владимира Путина, что США могут как усилить, так и ослабить санкции против России.

По его словам, Трамп планирует объяснить Путину на Аляске, что "все варианты рассматриваются" относительно потенциального ослабления или усиления санкций против Москвы.

