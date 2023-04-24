Сработает российская пропагандистская машина, которая выдаст потерю Крыма "почти за счастье".

Запад Вооруженных сил Украины в Крым вызовет болезненную реакцию у правящей элиты России. Вместе с тем, ядерного удара не будет.

Такое мнение высказал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью "РБК-Украина".

"Это (заход ВСУ в Крым - УНИАН) будет болезненно, но терпимо для них. Их пропаганде надо отдать должное, если у врага и есть что-то хорошее. Болезненно это признавать, но надо сказать: их пропагандистская машина во время потери Херсона максимально эффективно себя показала. Они показали потерю Херсона – а это было самое большое достижение так называемой "специальной военной операции" - просто как обыденное дело. Причем вывернули это так, что это в принципе еще и хорошая вещь была для них. То есть они уже все наработали. Модели по тому, как высвечивать новости во время событий в Крыму – все они уже есть, они нам прекрасно известны. Поверьте, они сработают на их общество", - отметил Буданов.

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Глава ГУР уверен, что потерю Крыма роспропаганда выдаст за "вынужденный шаг и вообще почти счастье". Вместе с тем, Буданов уверен, что ядерного удара в случае захода ВСУ в Крым не будет.

Освобождение Крыма от российских оккупантов - что известно

Россияне продают свою недвижимость и уезжают из Крыма. Кроме того, оккупанты строят линии обороны и роют окопы на пляжах, готовясь к обороне.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что взрывы на полуострове могут быть испытаниями новых образцов вооружений, которые поступают украинской армии. Позже он отметил, что для освобождения Крыма Украина будет применять все виды незапрещенного оружия.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заверил, что украинский план по освобождению оккупированного Крыма постепенно реализуется. Он уверен, что весной ВСУ зайдут на полуостров.

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