Встреча на Аляске Владимира Путин и Дональда Трампа продолжалась вдвое меньше запланированного.

Президент Трамп позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после саммита с российским диктатором Владимиро Путиным. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По информации телеканала, сразу после завершения переговоров в узком формате президент США позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам.

Позже Трамп сообщил, что позвонил Зеленскому и коллегам по НАТО, чтобы проинформировать о содержании встречи с Путиным.

"Я уже позвонил по телефону нескольким важным людям. Я уже позвонил Зеленскому", - сказал он.

Встреча Трампа и Путина

В случае неудачи переговоров новых встреч с Владимиром Путиным может не быть никогда, заявил Трамп в интервью Fox News, которое было записано в самолете незадолго до начала переговоров.

Политик заявил, что "не намерен тратить время впустую" и рассчитывает на прогресс по Украине уже на этой неделе.

По словам американского лидера, в следующей встрече (если переговоры пройдут успешно) примут участие Зеленский, Путин и он сам.

В Белом доме рассматривают как "поощрения", так и "наказания" для России в зависимости от хода переговоров, пишут CNN, Bloomberg и Reuters. В качестве жестких мер обсуждаются санкции против "Роснефти", "Лукойла" и "теневого флота", а также новые торговые пошлины.

