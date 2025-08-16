Президент Трамп позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после саммита с российским диктатором Владимиро Путиным. Об этом сообщает телеканал Fox News.
По информации телеканала, сразу после завершения переговоров в узком формате президент США позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам.
Позже Трамп сообщил, что позвонил Зеленскому и коллегам по НАТО, чтобы проинформировать о содержании встречи с Путиным.
"Я уже позвонил по телефону нескольким важным людям. Я уже позвонил Зеленскому", - сказал он.
Встреча Трампа и Путина
В случае неудачи переговоров новых встреч с Владимиром Путиным может не быть никогда, заявил Трамп в интервью Fox News, которое было записано в самолете незадолго до начала переговоров.
Политик заявил, что "не намерен тратить время впустую" и рассчитывает на прогресс по Украине уже на этой неделе.
По словам американского лидера, в следующей встрече (если переговоры пройдут успешно) примут участие Зеленский, Путин и он сам.
В Белом доме рассматривают как "поощрения", так и "наказания" для России в зависимости от хода переговоров, пишут CNN, Bloomberg и Reuters. В качестве жестких мер обсуждаются санкции против "Роснефти", "Лукойла" и "теневого флота", а также новые торговые пошлины.