Американский психолог Марк Треверс назвал четыре фразы, которых стоит избегать в отношениях.

"Иногда у нас может не быть нужного настроя или сил, чтобы дать партнеру поддержку, в которой он нуждается. Мы можем отстраниться, отгородиться или даже вспылить. Это эмоциональное отчуждение часто проявляется в том, как мы реагируем на просьбы партнера о внимании и помощи", - отметил он в своей статье для Forbes.

При этом он привел в пример исследование 2014 года, опубликованное в Journal of Social and Personal Relationships. Ученые установили, что люди, у которых более поддерживающие отношения, имеют лучшее психическое здоровье, выше уровень удовлетворенности жизнью и ниже показатели заболеваемости и смертности.

Далее психолог назвал четыре фразы, которые могут оттолкнуть вашего партнера, даже если вы не хотите этого, и примеры того, как их переформулировать, чтобы сохранить близость.

"Такова жизнь". Эта фраза может непреднамеренно обесценить чувства другого человека. Да, многие события мы не можем контролировать, но ваш партнер, скорее всего, ждет от вас поддержки, которая поможет ему почувствовать себя услышанным и понятым. Исследование 2015 года в Journal of Family Psychotherapy показало, что пары эффективнее разрешают конфликты, когда заранее настраиваются на эмоциональное взаимодействие - выражают понимание и сочувствие. Вместо того чтобы давать "урок реальности", просто побудьте рядом. Скажите, например: "Я здесь, если хочешь поговорить" или "Хочешь, я просто выслушаю, или есть другой способ, которым я могу поддержать тебя?".

"Я не знаю, что ты хочешь от меня услышать". Так часто говорят, когда чувствуют себя загнанными в угол, особенно если партнер высказывает недовольство. Но это звучит холодно и безразлично, а еще перекладывает ответственность за решение проблемы на него. Вместо этого попробуйте: "Я не уверен, как ответить, но хочу понять, что ты чувствуешь" или "Мне нужно время, чтобы обдумать твои слова, давай продолжим чуть позже".

"Это твоя проблема, не моя". Иногда мы думаем, что просто обозначаем границы, но на деле такая фраза может отдалить партнера и заставить его чувствовать себя одиноким. Важно различать защиту личных ресурсов и создание стены, которая полностью исключает другого из вашей эмоциональной жизни. Отношения строятся на поддержке, а не на разделении. Вместо отстранения скажите: "Я вижу, что это тебя задевает. Как я могу помочь?" или "Давай решим это вместе".

"Это не важно". То, что для вас мелочь, для партнера может быть очень значимым. Фраза "Это не важно" звучит обесценивающе. Чтобы быть поддерживающим партнером, нужно проявлять любопытство к внутреннему миру другого человека и понимать, что его опыт и восприятие могут отличаться от ваших. Замените это на: "Я вижу, что тебя это задело. Можешь рассказать, что именно ты чувствуешь?" или "Расскажи подробнее, что произошло - я хочу понять".

"Главное, что нужно партнеру, - это знать, что вы рядом, не осуждаете его и заботитесь о его чувствах, даже если не разделяете их в полной мере", - объяснил психолог.

