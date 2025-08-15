Для этого вам понадобится яблочный уксус.

Лето - прекрасное время года, однако оно может принести и нежелательных гостей, таких как плодовые мушки. Эти маленькие вредители могут появляться в доме, когда есть свежие продукты. Однако в Real Simple назвали решение, которые поможет справиться с такими мушками.

По словам экспертов, для этого вам нужен яблочный уксус.

"Фруктовых мух привлекает запах ферментации яблочного уксуса, поскольку он напоминает запах гнилых фруктов (их лучшее место для размножения). Уксус привлекает их, а ловушка удерживает их внутри", - объяснил эксперт по уборке в CottageCare Скотт Шрейдер.

Поэтому, чтобы сделать простую домашнюю ловушку для мух, нужно налить яблочный уксус в небольшой контейнер или миску, чтобы привлечь насекомых.

"Яблочный уксус привлекает их, потому что пахнет ферментированными фруктами. Мухи, которых привлекает уксус, падают в него и тонут, что делает это простое решение для самостоятельного изготовления достаточно эффективным", - отметил генеральный директор Kilter Termite and Pest Control Грег Маккендалл.

Как сделать ловушку из яблочного уксуса?

Для этого вам необходимо смешать половину стакана яблочного уксуса и несколько капель моющего средства для посуды. После чего накройте эту смесь полиэтиленовой пленкой и проколите в ней небольшие отверстия.

После чего разместите ловушки в местах скопления плодовых мух, к примеру, у фруктовых ваз, мусорных ведер и раковин. В то же время Шрейдер советует готовить свежую партию такой ловушки ежедневно.

Как предотвратить появление насекомых в будущем?

Лучший способ предотвратить появление плодовых мух в вашем доме - устранить источник их питания, а именно фрукты и пищевые отходы.

"Не оставляйте мусор с такими отходами в вашем доме дольше чем на сутки и обязательно промывайте мусоропровод моющим средством для посуды и горячей водой после того, как вы выбросили туда органические отходы", - рекомендует Маккендалл.

Постоянная уборка также помогает предотвратить появление насекомых в будущем. Поэтому протирайте столешницы и места приготовления пищи, а фрукты храните в холодильнике.

"Вы также можете залить в канализацию кипяток или смесь уксуса и соды, чтобы помешать размножению насекомых", - отметил Шрейдер.

Что делать, если ловушки не помогают?

Однако если ваши самодельные ловушки не помогли избавиться от плодовых мух в течение недели, тогда эксперты советуют обратиться к специалисту.

"Если вы использовали ловушки больше недели, а плодовых мух все еще много, вероятно, проблема серьезнее (например, скрытое гнездо в канализации или скопление мусора в мусоропроводе). В таком случае пора нанять службу уборки или специалиста по борьбе с вредителями", - подчеркнул Шрейдер.

Другие советы экспертов

