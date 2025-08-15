Интересно, что о древнем городе, разрушенном Везувием в 79 году н. э., давно ходит слух, что он приносит ворам неудачу.

Британскому туристу, пойманному на выходе из Помпей с рюкзаком, полным камней, грозит крупным штрафом от итальянских властей. Об этом пишет The Independent.

51-летний шотландец был обнаружен с шестью украденными фрагментами - пятью камнями и кирпичом, незаконно собранными на месте древнеримских археологических раскопок.

О нём сообщил итальянским правоохранительным органам гид, который во время вечерней экскурсии заметил его, "подбирающим куски мостовой".

Сотрудники карабинеров обнаружили мужчину возле места раскопок в Помпеях, недалеко от станции электропоездов Villa dei Misteri, сообщил представитель полиции в четверг.

Найденные предметы были изъяты и возвращены в парк, а туристу предъявлено обвинение в тяжкой краже.

Отмечается, что неизвестному мужчине может быть выписана повестка в суд, где ему грозит до шести лет тюремного заключения и максимальный штраф в размере 1500 евро.

Габриэль Цухтригель, директор Археологического парка Помпеи, сказал:

"Поздравляю и благодарю внимательного гида, наших замечательных смотрителей и сотрудников службы безопасности, а также карабинеров за совместные усилия по защите нашего наследия".

Интересно, что о древнем городе, разрушенном Везувием в 79 году н. э., давно ходит слух, что он приносит ворам неудачу.

В 2020 году туристка вернула артефакты, украденные ею из Помпей 15 лет назад, заявив, что они "прокляты". Канадка сказала, что несчастья "преследовали" её и её семью с тех пор, как она украла плитку с этого места в возрасте чуть старше 20 лет. Стремясь утихомирить гнев "богов", женщина, назвавшаяся Николь, вернула вещи туристическому агентству в конверте, в который также было вложено письмо с извинениями.

