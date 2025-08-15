Украина пытается вытеснить РФ в Донецкой области накануне саммита на Аляске, - WP

На некоторых участках Донетчины россиян оттеснили почти не 5 км, пишет The Washington Post.

Украина пытается вернуть территории в Донецкой области, которые Россия неожиданно смогла захватить накануне саммита на Аляске, пишут журналисты The Washington Post.

Отмечается, что россияне воспользовались слабыми местами на флангах Украины и продвинулись на расстояние около 14,5 км до города Доброполье. Поэтому Украина перебросила туда свои элитные войска. К вечеру четверга Украине удалось отвоевать около 5 км территории, отметил в комментарии журналистам сержант 82-й десантно-штурмовой бригады Украины.

"Киеву нужно, чтобы мы завершили это (остановили наступление россиян, - УНИАН) как можно скорее. Я не испытываю страха, в основном только гнев к соседним с нами подразделениям, что они не поддерживают такой же уровень обороны, как мы", - сказал сержант.

Видео дня

Журналисты считают, что закрепление россиян на этих территориях позволит Москве контролировать украинские логистические пути и приблизит РФ к захвату Краматорска.

"Путин уже заявил, что всю Донецкую область считает своей, и подталкивает Украину отдать весь Донбасс, включая Донецкую и Луганскую области, в рамках соглашения о прекращении войны. Каждый сантиметр Донецкой области, который теряет Киев, приближает Россию к ее цели - полной претензии на эту территорию, либо на поле боя, либо путем переговоров", - пишут журналисты.

Издание пишет, что российские достижения непосредственно перед саммитом усилили опасения относительно преимущества Путина, который встречается с непредсказуемым президентом США, который неоднократно менял свою позицию по Украине.

"То, что мы так быстро теряли территорию, объясняется тем, что мы не адаптируемся к российской тактике", - сказал Артем Кулачевич, командир беспилотника 82-й бригады.

Он пояснил, что российские войска, которые начали внезапный штурм на этой неделе, были некомпетентными, но малыми группами прошли мимо более опытных украинских солдат.

Переговоры Трампа и Путина: важные новости

Накануне встречи с Путиным, президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений. В частности он сказал, что он обсудит с российским диктатором вопрос обмена территориями, но конкретные решения по этому поводу будет принимать Украина. Также он отметил, что Россия получит новые санкции, если мирного соглашения не будет.

О переговорах на Аляске высказался и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что российская армия продолжает нести значительные потери, "пытаясь обеспечить для российского руководства более выгодные политические позиции на встрече на Аляске". Президент отметил, что Украина "понимает этот замысел и информирует партнеров о реальной ситуации".

Вас также могут заинтересовать новости: