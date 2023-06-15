В течение последней недели наши войска продвинулись в глубину противника в районе двух населенных пунктов.

В течение последней недели Силы обороны Украины освободили 7 населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Таким образом ВСУ восстановили контроль над более чем 100 кв км украинской территории, сообщил на брифинге в Military Media Center заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

"В течение последней недели наши войска продвинулись в глубину противника до 3 км в районе населенного пункта Малая Токмачка и до 7 км южнее Великой Новоселки. Освобождены 7 населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. Возвращено под контроль более 100 квадратных километров украинской территории", - отметил Громов.

Контрнаступление ВСУ

В начале июня ключевые украинские союзники заявили, что сделали все возможное для подготовки ВСУ к контрнаступлению. Однако на деле выявилась нехватка боеприпасов по сравнению с противником. Несколько дней назад стало известно, что военные ВСУ во время атак возле Малой Токмачки потеряли Bredley и Leopard.

После этого глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал, что Украина имеет потери в технике на поле боя, но оборудования достаточно, чтобы продолжить боевые действия.

Вас также могут заинтересовать новости: