Удар оккупанты нанесли на центральную часть Сумской громады.

Россияне нанесли удар по центральной части Сумской громады - по гражданской инфраструктуре. Об этом написал начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров в своем Telegram-канале.

"На месте удара поднялся пожар. Работают все экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется", - отметил он.

Григоров предупредил горожан, что угроза повторных вражеских атак остается, поэтому стоит быть осторожными.

Примечательно, что это уже вторая атака на область за день - около 07:00 утра российские оккупанты двумя беспилотниками атаковали два автомобиля в селе Великописаревской общины на Сумщине.

В Сумской областной военной администрации сообщили, что в результате дроновой атаки погиб 73-летний водитель гражданского авто. Также в результате атаки поврежден медицинский автомобиль.

Ситуация в Сумах

Как известно, 1 августа Россия атаковала Сумы дронами-камикадзе, целилась по объектам гражданской инфраструктуры, в городе прогремели два взрыва. Впоследствии стало известно, что последствия ударов фиксируют и на сумском вокзале, был поврежден поезд Укрзализныци.

Также мы писали, что специалист по радиоэлектронной разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что российские оккупанты устроили в Сумах "тестовый полигон" для испытаний дронов "Италмас".Эксперт считает, что враг может перенести этот опыт и на другие фронты. "Флеш" отметил, что эти дроны передают пилотам, которые ими управляют, аналоговую картинку.

