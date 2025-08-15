Курс гривни к евро установлен на уровне 48,31 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 18 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,34 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 11 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,31 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 13 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,28/41,31 грн/долл., а евро - 48,26/48,27 грн/евро.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 15 августа снизился на 5 копеек - до 41,70 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,21 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 48,73 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 48,05 гривны за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 41,65 гривни за доллар, а курс евро снизился также на 5 копеек и составляет 48,80 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,05 гривни, а евро - по курсу 47,80 гривни за единицу иностранной валюты.

