Всего 15 июня ВСУ наступали как минимум на трех направлениях и добились успехов.

В Институте изучения войны сделали предположение, что украинское контрнаступление может быть усложнено из-за широкого применения оккупантами средств РЭБ. Стоит отметить, что именно этот вид оборудования все чаще попадает в ежедневные сводки по уничтоженной технике оккупантов.

В своих выводах аналитики опираются на слова рашистских "военкоров", хваставшихся накануне хорошей работой подразделений РЭБ.

Это оборудование якобы затрудняет для украинцев использование высокоточных боеприпасов и сильно нарушает украинскую связь.

Как утверждали эти самые "военкоры", комплексы РЭБ "Мурманск-БН" оккупанты используют для нарушения работы датчиков украинских средств воздушной разведки, а комплексы РЭБ "Красуха-4" - для подавления связи со спутниковыми сигналами в радиусе 300 км.

"ISW ранее оценивала, что российские возможности РЭБ сыграли решающую роль в усложнении украинских атак на Запорожском направлении. Хотя неясно, является ли продолжающаяся успешная российская тактика РЭБ результатом превосходящих возможностей или более эффективного использования этих систем Россией", - говорится в отчете Института.

ISW по-прежнему считает, что российские силы ведут доктринально обоснованные оборонительные операции, в которых первый эшелон сил отражает или замедляет атакующие силы, прежде чем второй эшелон войск контратакует любой прорыв противника.

Всего 15 июня ВСУ наступали как минимум на трех направлениях и добились успехов, отмечают аналитики. Сообщается об успешной наступательной операции на север и северо-запад от Бахмута, продолжаются попытки улучшения тактического положения ВСУ на Угледарском направлении.

В районе Орехово украинская армия якобы наращивает темп наступления в связи с улучшением погоды. Также успехи есть у Малой Токмачки (здесь зафиксировано продвижение ВСУ до 3 км) и в районе Большой Новоселки (до 7 км). Освобождено до 7 населенных пунктов с начала контрнаступления.

По оценке ISW, продолжающиеся украинские наступательные операции, вероятно, создают условия для более широких целей украинского контрнаступления, которые не сразу ясны и, следовательно, представляют собой начальную фазу продолжающегося контрнаступления.

Контрнаступление ВСУ - главное

В течение последней недели Силы обороны Украины освободили 7 населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. Возвращено под контроль более 100 квадратных километров украинской территории.

Среди причин, затрудняющих Украине контрнаступление, остаются фортификационные сооружения врага по всей линии фронта и отсутствие паритета оружия - у врага его все еще больше.

Эти факторы на практике оказались большой проблемой. Например, 47-я бригада ВСУ во время таких атак у Малой Токмачки потеряла первые Bradley и Leopard, а в 37-й - из почти 50 человек после штурмов остались 20 бойцов (другие либо ранены, либо убиты, либо захвачены в плен).

Тем временем западные аналитики констатируют исчезновение "импульса" украинского контрнаступления, хотя тут же отмечают, что делать какие-либо выводы пока рано - Украина разведывает "слабые" места в обороне оккупантов.

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