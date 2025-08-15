Мирные переговоры должны продолжаться после прекращения огня, считает советник руководителя ОП.

Украина будет оценивать результаты встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Путина в Анкоридже по трем критериям, заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

В своем Telegram он их назвал:

Немедленное безусловное и полное прекращение огня. Согласованные с Украиной и Европой принципы дальнейшего мирного процесса - без права вето Москвы. В частности, реальный трехсторонний формат переговоров. Понятный сигнал всем другим странам - реципиентам российских ресурсов: поддержка войны означает изоляцию и потерю рынков. Санкции.

"Ни торга территориями, ни особых статусов для оккупированных районов. Сначала прекращают умирать люди, потом начинается политика. Очевидно, что Президент Трамп хочет покинуть Аляску миротворцем, а не статистом в чужом (читай - российском) сценарии", - написал Подоляк.

Видео дня

Он добавил, что это возможно лишь в том случае, когда прекращение огня будет выполнено за часы. Если же этого не произойдет - автоматически должны вводиться "жесткие инструменты давления", - отметил Подоляк.

Встреча Путина и Трампа: что известно

Ранее о предстоящей встрече с Путиным высказался президент США Дональд Трамп. Он в частности заявил, что будет обсуждать с президентом РФ вопрос обмена территорий. Однако без Украины никаких решений принято не будет, заверил он.

Между тем президент Украины Владимир Зеленским сообщил, что Россия несет большие потери, "пытаясь обеспечить для российского руководства более выгодные политические позиции на встрече на Аляске".

Вас также могут заинтересовать новости: