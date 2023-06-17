У россиян в то же время наметились большие проблемы.

Украине для успешного контрнаступления будет необходима качественная поддержка с воздуха. Запад же предоставил ВСУ финансовую и военную поддержку, но от немедленных поставок F-16 отказался, говорится в материале Sky News.

Аналитики отмечают, что в это же время, с начала украинской наступательной операции, российская авиация усилила свое присутствие в воздушном пространстве над линией фронта. Хотя до этого оккупанты использовали самолеты в основном для запуска ракет большой дальности по всей территории Украины.

"Превосходство в воздухе - это степень господства, которая позволяет проводить операции одной стороне и связанным с ней наземным, морским и воздушным силам в данное время и в данном месте без запретительного вмешательства со стороны противостоящих военно-воздушных сил, - говорится в материале.

Успешные наземные операции без местного превосходства в воздухе очень сложны, объясняют аналитики. Из-за отсутствия господства в небе ВСУ вынуждены вести контрнаступление без эффективной поддержки с воздуха.

И хотя Украине в качестве альтернативы предоставили системы ПВО, что сказалось и на потерях российской авиации, в целом РФ "может относительно безнаказанно действовать над юго-востоком Украины" и поддерживает российские войска на поле боя.

Вместе с тем аналитики указывают, что и у русских наметились проблемы - они в основном без должной подготовки и опыта эффективной непосредственной авиационной поддержки, что приводит к "дружественному огню".

Если бы российские пилоты были лучше обучены, результаты для Украины могли бы быть разрушительными, считают эксперты.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

В начале июня ВСУ начали активное продвижение сразу на нескольких направлениях на фронте, что западные аналитики сочли началом давно анонсированного контрнаступления.

В настоящее время ожесточенные бои ведутся на юге Украины. Согласно вечерней сводке Минобороны, Силы обороны имели тактический успех, продвигались на каждом направлении на расстояние около двух километров и закрепляются там.

К причинам, которые затрудняют Украине контрнаступление, аналитики причисляют, в том числе, фортификационные сооружения русских. Британская разведка еще зимой указывала, что с лета 2022 года Россия построила одну из самых масштабных систем военно-оборонительных сооружений в мире за многие десятилетия.

Кроме того, контрнаступление может быть усложнено из-за широкого применения оккупантами средств РЭБ. Это оборудование затрудняет для украинцев использование высокоточных боеприпасов и сильно нарушает украинскую связь.

Эти факторы на практике оказались большой проблемой. Например, 47-я бригада ВСУ во время таких атак у Малой Токмачки потеряла первые Bradley и Leopard, а в 37-й - из почти 50 человек после штурмов остались 20 бойцов (другие либо ранены, либо убиты, либо захвачены в плен).

В ответ ВСУ продолжают "выносить" оккупантов целыми группировками из дальнобойных РСЗО. Недавно был подтвержден самый смертельный удар HIMARS за всю полномасштабную войну в районе Кременной.

Тем временем западные аналитики констатируют исчезновение "импульса" украинского контрнаступления, хотя тут же отмечают, что делать какие-либо выводы пока рано - Украина разведывает "слабые" места в обороне оккупантов.

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