Пропагандистка возмутилась, что в планах Украины - выйти на границы 1991 года.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева "взорвалась" от заявления главы украинской военной разведки Кирилла Буданова о неминуемом освобождении Крыма.

В свежем эфире на телеканале "Россия 1" ведущая прокремлевской программы не смогла скрыть эмоций, когда услышала от Буданова, которого назвала "террористом", что РФ не пойдет на ядерную эскалацию и смирится с потерей украинского полуострова.

Более того, пропагандистка возмутилась, что в планах Украины - выйти на границы 1991 года.

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"Террорист" Буданов заявляет, что ВСУ войдут в Крым, и уточняет, что никакого ядерного удара в ответ не последует. И вообще - к концу года "украинские боевики" якобы выйдут на границы 1991 года", - заявила Скабеева в подводке к программе.

Что сказал Буданов в новом интервью - подробнее

Накануне глава ГУР Буданов в интервью украинским журналистам сказал, что освобождение Крыма вызовет у российских элит "болезненную реакцию", но Москва вряд ли применит ядерное оружие. По мнению Буданова, кремлевская пропаганда будет активно работать над тем, чтобы объяснить населению потерю украинского полуострова.

ВСУ готовятся освобождать Крым - что говорят эксперты

16 апреля бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер подчеркнул, что ВСУ уже сейчас могут начать деоккупацию Крыма ударами по военным объектам русских. Экс-топ-чиновник США тоже считает, что Москва не пойдет на ядерную эскалацию, так как РФ уже сейчас бросает на войну все свои ресурсы. "Варианты того, что он (Путин) может еще сделать, очень ограничены", - отметил Волкер.

На освобождении Крыма в ходе весеннего контрнаступления ВСУ настаивает бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. Военный подчеркивал, что без деоккупации полуострова, который РФ превратила в сплошную военную базу и использует для переброски средств и техники, войну не закончить, так как всегда будет существовать угроза возобновления военных действий со стороны РФ.

На первом этапе украинские силы должны были бы нанести дальнобойные удары по военной инфраструктуре ЧФ РФ, на втором – поразить другие важные для оккупантов цели, чтобы сделать полуостров непригодным для войск армии страны-агрессора, отмечал недавно Ходжес.

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