По его мнению, ракетный обстрел во время визита уничтожил лояльность африканских стран к РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что делегация африканских стран приехала только для того, чтобы попросить о приостановке действия ордера МКС на арест президента РФ Владимира Путина.

"Там есть один пункт, который их волнует и ради которого, мне кажется, они и приехали. Доверие же идет маленькими шажками: "А давайте одним из пунктов сделаем приостановку действия ордера МКС, выданного на арест Путина, и это будет символизировать такое доверие, и потом перейдем к следующим пунктам"... Естественно, все остальные пункты мало кого интересуют", - добавил он.

Советник главы ОП подчеркивает, что на данный момент единственный реальный план завершения войны представлен мирной формулой Украины, тогда как остальные - это разные варианты капитуляции.

Он также прокомментировал обстрел украинской столицы в день приезда делегации. По мнению Подоляка, ракетная атака по Киеву уничтожила ту лояльность, которая оставалась у ряда в африканских стран к РФ.

"Понятно, что они публично не будут это демонстрировать, понятно, что есть определенные зависимости от минеральных удобрений, дополнительных сырьевых поставок, денег Российской Федерации, даже от вооруженных ЧВК, которые Россия иногда экспортирует в африканские страны... Мне кажется, что это (ракетный обстрел - УНИАН) был убедительный довод, который абсолютно точно подкрепляет позицию Украины на глобальном рынке", - отметил советник главы ОП.

Атака на Киев во время визита африканских лидеров

Как сообщал УНИАН, 16 июня в Киев прибыла делегация африканских стран во главе с президентом Сенегала Макки Саллом и лидером Южной Африки Сирилом Рамафосом.

Около 11:00 РФ атаковала Киевскую область и столицу крылатыми ракетами "Калибр" и аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал".

Представитель по иностранным делам и политике безопасности Европейской комиссии Петер Стано отметил, что африканские лидеры должны осознать истинные намерения Путина относительно войны против Украины.

По мнению Минобороны Украины, ракетной атакой на Киев во время визита делегации из ЮАР Россия пыталась произвести впечатление на "гостей" Украины. В частности, показать себя как страну, которая якобы может одержать победу.

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