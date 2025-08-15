Предварительная версия аварии - "выброс" рельса из-за аномальной жары.

На Закарпатье произошло схождение трех вагонов пассажирского поезда №39/40 Запорожье - Солотвино. Пострадавших среди пассажиров и поездной бригады нет.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

"Приносим извинения пассажирам за вынужденную задержку, уже работаем над дальнейшей логистикой в регионе и оцениваем сроки восстановительных работ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причины схода будет устанавливать специальная комиссия, но предварительная версия - "выброс" рельсов из-за аномальной жары.

Между тем пригородный поезд №6581 сообщением Королево - Батево будет ограничен до станции Виноградов, а пассажиров рейса №84 Солотвино - Киев попросили дождаться извещения об объездном маршруте.

В УЗ заверили, что всех гарантированно довезут.

Позже в компании добавили, что три вагона с пассажирами уже отправились к конечной станции Солотвино.

"Рейс №84 из Солотвино в столицу отправится по графику в составе тех же трех вагонов с последующей пересадкой и объездом участка, где идет восстановление", - указано в сообщении.

Что теряют в поездах и изменения в "Укрзализныце"

С начала 2025 года железнодорожная компания получила более 11 тысяч заявок с просьбой найти потерянные вещи. В прошлом году этих запросов было на 40% меньше. Кроме наушников, ключей, документов, кошельков и сумок пассажиры и пассажирки теряли - шлем для кота, кусты голубики, укулеле, деревянный меч и портмоне с фото Степана Бандеры.

В начале августа "Укрзалізниця" сообщила о временных изменениях движения поездов из-за ремонтных работ на станции Будапешт-Келети. С 25 августа по 20 сентября венгерская железная дорога будет проводить масштабные ремонтные работы на станции Будапешт-Келети.

