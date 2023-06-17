Россияне пытаются контратаковать во время наступательных операций ВСУ.

В Запорожской области украинские войска заставляют россиян перебрасывать резервы с третьей линии на вторую и первую.

Аналитик Defense Express Сергей Згурец в эфире Эспрессо заявил, что это признак того, что РФ пытается сдержать продвижение наших зондирующих подразделений или отбить позиции, занятые украинскими войсками.

"Сейчас украинская сторона проводит действия на нескольких направлениях, "выманивая" резервы противника. Группировка "Восток", которая удерживает участок Запорожской области, подконтрольный противнику, начинает перебрасывать резервы с третьей линии на вторую и первую", - отметил он.

Контрнаступление ВСУ - главное

В Минобороны сегодня утром констатировали, что Украина перехватывает инициативу на поле боя.

Согласно вечерней сводке Минобороны от 16 июня, Силы обороны имели тактический успех, продвигались на каждом направлении на расстояние около двух километров и закрепляются там.

К причинам, которые затрудняют Украине контрнаступление, аналитики причисляют фортификационные сооружения оккупантов по всей линии фронта, активность российской авиации и работу РЭБ, которая глушит связь украинским бойцам.

Эти факторы на практике оказались большой проблемой. Например, 47-я бригада ВСУ во время таких атак у Малой Токмачки потеряла первые Bradley и Leopard, а в 37-й - из почти 50 человек после штурмов остались 20 бойцов (другие либо ранены, либо убиты, либо захвачены в плен).

В ответ ВСУ продолжают "выносить" оккупантов целыми группировками из дальнобойных РСЗО. Недавно был подтвержден самый смертельный удар HIMARS за всю полномасштабную войну в районе Кременной.