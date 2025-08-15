Православный праздник сегодня в народе называют Ореховый Спас - к этому дню созревают орехи, которые перед употреблением следует освятить в храме.

16 августа в новом календаре украинской церкви - Перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа, известное в народе как Ореховый Спас. Этот день имеет множеством традиций и примет - о том, какие обычаи сохраняют до сих пор, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю, рассказываем ниже.

Что за праздник сегодня церковный в Украине

16 августа (по старому календарю это дата 29 августа) православная церковь отмечает Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа из Эдессы в Константинополь.

Согласно преданию, когда Иисус жил на земле, в сирийской Эдессе правил царь Авгар, болеющий проказой. Услышав о чудесах Спасителя, царь отправил в Иерусалим писца с письмом к Иисусу - в нем просил разрешения написать портрет Сына Божьего. Писец принялся за дело, но что-либо создать ему не удалось: лик Иисуса постоянно менялся из-за исходившей от него "невыразимой благодати".

Тогда Иисус решил умыться, а лицо вытер полотном, сложенным вчетверо. И на ткани чудесным образом проступили черты Спасителя. Это полотно отвезли к царю Авгарю, и он выздоровел. Позже образ на полотне разместили на башне города, чтобы и другие могли убедиться в чуде - это была первая в истории икона.

Когда Эдессу в 630 году захватили арабы, то они запретили поклонение святыне. Но в 944 году византийский император Константин Багрянородный выкупил образ, и он стал главной святыней Константинополя. К сожалению, в XIII веке, во время крестового похода, полотно потерялось.

Какой сегодня православный праздник по новому стилю еще:

почитают мученика Диомида, лекаря;

33-х мучеников палестинских, преподобного Херимона Египетского;

мученика князя Константина.

Ранее мы рассказывали также, какой сегодня церковный праздник в Украине согласно старому календарю - в этот день также вспоминают преподобных Исаакия Исповедника, Далмата и Фавста.

С какими молитвами обращаются к Господу, что можно и что сегодня нельзя делать

На праздник Перенесения Нерукотворного Образа Спасителя принято идти в церковь, где проходят богослужения. В молитвах к Господу просят крепкого, как ореховая скорлупа, здоровья, благополучия, благодарят за урожай. Женщины молятся Божией Матери о прибавлении молока, легких родах и защите семьи, просят исцеления от недугов. Также в этот день принято освящать в церкви плоды нового урожая, овощи, фрукты, выпечку и орехи.

Отсюда пошло народное название дня - Ореховый Спас, а еще Третий, Холщовой или Хлебный Спас - в это время как раз завершается уборка хлеба. На праздничный стол ставят много разнообразных блюд - чтобы следующий год был урожайным. Ранее мы рассказывали, что святят на Ореховый Спас в церкви.

Существует поверье, чем больше гостей в этот день соберется за столом, тем счастливее будет следующий год. Согласно приметам, часть угощений сегодня следует раздать нуждающимся.

В этот праздник, как и в любой другой день, Церковь призывает воздерживаться от злости, ругани, клеветы, нельзя завидовать, жадничать, мстить и отчаиваться, обижать людей, животных, отказывать в помощи нуждающимся.

Запрета на работу в этот день нет - это горячая пора сбора урожая, но чрезмерно тяжелого физического труда все же лучше избегать. Есть и другие запреты, хотя они не такие строгие, как на два предыдущих Спаса:

не следует оставаться в одиночестве;

нельзя стричь ногти и волосы - потеряешь удачу;

не советуют отказывать в помощи - это к бедности;

запрещено лениться - это к черной полосе в жизни.

Также нельзя проявлять неуважение к хлебу - все нужно съедать до последней крошки, иначе в семье начнутся финансовые трудности.

Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 16 августа

По приметам дня можно узнать, какой будет осень:

журавли уже отлетели - на Покров жди морозы;

большой урожай орехов - будет урожай ржи в следующем году;

вода в реках и озерах спокойная - осень будет тихая, зима - без метелей;

гроза 16 августа - к теплому следующему лету, но если идет размеренный дождь - затянется еще на 2-3 дня.

Считается, что первый найденный орех нового урожая нужно съесть самому - это убережет от сглаза. Если же сегодня случайно увидеть змею - это к везению и счастью.

