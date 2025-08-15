Путин будет использовать свой многолетний опыт, чтобы убедить Трампа в том, что Украина представляет для них угрозу.

В пятницу, 15 августа, на саммите, который будет проходить на Аляске кремлевский диктатор Владимир Путин, бывший офицер КГБ будет опираться на полученный за десятилетия опыт, чтобы убедить президента США Дональда Трампа в том, что он открыт к миру, пишет The Washington Post.

В материале отмечается, что бывший пресс-секретарь госсекретаря Мадлен К. Олбрайт Джеймс П.Рубин считает, что сам факт проведения саммита является потенциальным признаком уязвимости Путина.

"Единственная хорошая новость заключается в том, что Путин чувствует необходимость как-то отреагировать на действия президента США, чтобы избежать худших последствий в виде восстановления полной или частичной военной помощи или возможных санкций", - отметил он.

Также, как пишет издание, еще одним признаком потенциальной слабости Путина являются поспешные приготовления Кремля к саммиту на Аляске.

"Обычно Путин готовится безупречно, много читает и собирает рекомендации от экспертов. ... В этот раз время очень ограничено, и они не имеют плана", - сказал инсайдер Кремля.

Прогнозируется, что кремлевский диктатор будет пытаться очаровать Трампа и убедить его, что Россия стремится к миру, а также будет настаивать на так называемых "коренных причинах" войны, а именно, что Украина является угрозой для России. Поэтому, он будет утверждать, что Украине надо существенно сократить свои военные силы и изменить внутреннюю политику.

Отмечается, что бывшие западные чиновники настаивают, что Россия не может бесконечно продолжать нападение на Украину, а в администрации Трампа есть средства, чтобы заставить страну-агрессора пойти на уступки.

"Независимо от того, идет ли речь о санкциях США или поставках оружия, США должны продемонстрировать, что они готовы поддерживать это... и чем дольше это будет продолжаться, тем хуже будет становиться положение России не только в самой Украине, но и в более широком стратегическом плане в отношении других крупных государств", - сказал бывший чиновник администрации Джорджа Буша, который сейчас работает в Совете по международным отношениям Томас Грэм.

Издание отмечает, что до сих пор кремлевскому диктатору удавалось успешно избегать давления, сразу предлагая новые переговоры или перемирие, когда президент США уже был готов ввести новые санкции против России.

"Обычно, когда появляется вероятность того, что Трамп сделает что-то более существенное, Путин прибегает к определенным маневрам, чтобы отвлечь это давление. И это повторяется снова и снова", - сказал бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт.

Встреча Трампа и Путина

Ранее УНИАН сообщал, что канцлер Германии Фридрих Мерц надеется, что после встречи с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин согласится на переговоры с Украиной без каких-либо условий. Мерц напомнил, что Россия уже три с половиной года продолжает нарушать международное право после нападения на Украину. Теперь, по его мнению, у Москвы есть реальная возможность согласиться на перемирие и прекратить боевые действия.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп сообщил, что с кремлевским диктатором собирается обсудить вопрос обмена территориями. Однако, он добавил, что конкретные решения по этому поводу будет принимать Украина. Трамп подчеркнул, что будет на встрече с Путиным не для того, чтобы вести переговоры вместо Украины, а чтобы все сели за стол переговоров.

