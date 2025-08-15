Трамп и Путин встретились на красном ковре, расстеленном на взлетной полосе аэродрома.

Российский диктатор и инициатор войны против Украины Владимир Путин прибыл в Аляску для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Путин и Трамп встретились на военном аэродроме и пожали друг другу руки, но на вопросы от журналистов не ответили.

Как передает корреспондент УНИАН, президентский самолет Boeing747 с Трампом на борту, известный как Air Force One, прибыл раньше на военный аэродром "Элмендорф-Ричардсон", чем самолет Ил-96 с Путиным.

Трамп и Путин встретились на красном ковре, расстеленном на взлетной полосе аэродрома. Они пожали друг другу руки и проследовали к небольшому подиуму для совместной фотосессии перед представителями прессы.

В этот момент журналисты задали несколько вопросов, но лидеры США и РФ их проигнорировали и ничего не ответили.

Среди различных вопросов, журналисты спросили следующее: "Президент Путин, согласиться ли на прекращение огня?", а также "прекратит ли он убивать гражданских?". Сразу после вопроса о гражданских российский диктатор скривил лицо и поднес палец к уху с намеком, что якобы не услышал вопрос.

У Трампа журналисты пытались спросить, какое его послание к Путину. Во время фотосессии Трамп и Путин во второй раз пожали руки.

Переговоры Трампа с Путиным

Как сообщал УНИАН, Трамп и Путин должны провести переговоры и лидер США попытается выяснить, готов ли Путин пойти на сделку по прекращению боевых действий в Украине.

Встреча проходит в формате "три на три". К главам двух стран присоединятся госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, а также Сергей Лавров и Юрий Ушаков.

