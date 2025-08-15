По данным СМИ, россиянам удалось повлиять на состав американской делегаци, которую Трамп везет на Аляску.

Сегодняшняя встреча на Аляске должна принести прекращение огня в Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в комментарии журналистам в самолете по пути на Аляску.

"Я хочу определённых вещей, я бы хотел прекращения огня. Я хочу увидеть прекращение огня в кратчайшие сроки. Не знаю, произойдет ли это сегодня. Я буду недоволен, если сегодня этого не произойдёт", – сказал Трамп.

Президент США также предупредил, что если разговор с Путиным не задастся, то он просто покинет встречу.

"Мы собираемся встретиться с президентом Путиным на Аляске, и я думаю, что все сработает хорошо. А если нет, я уеду оттуда очень быстро. Я просто уйду", – отметил Трамп.

Тем временем телеканал CNN со ссылкой на неназванного европейского чиновника пишет, что Трамп не взял с собой на Аляску спецпосланника по вопросам Украині Кита Келлога, который хотел принять участие в саммите. По словам высокопоставленного чиновника уже из администрации самого Трампа, россияне называют Келлога слишком проукраинским, а потому считают его присутствие на саммите "контрпродуктивным".

Как писал УНИАН, в Офисе президента Украины назвали три основных критерия, по которым будут оценивать встречу Путина с Трампом на Аляске. При этом Киев считает недопустимым торг украинскими территориями.

Также мы рассказывали, что в Кремле не планируют подписывать с Трампом какие-либо документы в ходе саммита на Аляске. Однако, если будут устные договоренности, об этом сообщат прессе.

