Она говорит, что даже не знала жениха.

Звезда "Игры престолов" Софи Тернер призналась, что, вероятно, стала причиной разрыва помолвки известной пары - и все из-за обычного взмаха рукой.

Как пишет The Independent, в эфире шоу "Late Night with Seth Meyers" 29-летняя актриса вспомнила, как во время афтерпати San Diego Comic-Con ее друг детства хотел поздороваться с одним из актеров. Тернер махнула ему рукой, чтобы привлечь внимание, но это увидела его невеста - известная актриса:

"Позже она подошла ко мне на танцполе и сказала: "Можешь перестать флиртовать с моим женихом?" Я даже не знала, кто он".

По словам актрисы, в тот же вечер пара разорвала помолвку. Имена знаменитостей Тернер раскрывать отказалась, чтобы избежать проблем.

Личная жизнь Софи Тернер

В 2016 году британская актриса начала встречаться с музыкантом Джо Джонасом, участником группы Jonas Brothers. Пара обручилась в октябре 2017 года, а в мае 2019 года тайно поженилась в Лас-Вегасе, после чего в июле того же года провела официальную свадебную церемонию во Франции.

У супругов родились две дочери: Вилла и Делфин. В сентябре 2023 года пара объявила о разводе, а уже через год суд официально признал их брак безвозвратно разрушенным.

После разрыва Тернер некоторое время встречалась с британским аристократом Перегрином "Перри" Пирсоном, с которым, по сообщениям СМИ, у нее были короткие перерывы в отношениях, но они снова возобновили роман в 2025 году.

