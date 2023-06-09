В ходе атак на Запорожском направлении были впервые уничтожены некоторые образцы западной техники

В боях на Запорожском направлении в течение 8 июня украинская армия потеряла два танка Leopard 2 и 13 БМП Bradley, сообщил военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке.

Напоминается, что еще вчера Рёпке заявил о начале контрнаступления Украины на Запорожском направлении – в районе Пологов, Токмака и Васильевки.

Позже появились фото и видео того, что в ходе этих атак были впервые уничтожены некоторые образцы западной техники, в частности танк Leopard 2. Например, ресурс украинских OSINT-исследователей DeepState отмечал накануне, что события, скорее всего, происходили 7 июня во второй половине дня в районе Малой Токмачки у железнодорожного полотна. По их мнению, эпизодов именно два, а не один.

Видео дня

Сообщалось, что колонна ВСУ потерпела поражение из-за раннего обнаружения средствами аэроразведки врага. Предварительно, Украина потеряла не менее 4 БТР и, по меньшей мере, один Leopard 2A4.

Однако Рёпке утверждает, что было как минимум два танка Leopard и 13 [боевых машин пехоты] Bradley: "По информации BILD, 47-я механизированная бригада Украины потеряла в течение дня как минимум два танка Leopard и 13 Bradley", - считает Рёпке.

Контрнаступление ВСУ - главное

Согласно Институту изучения войны, ВСУ провели контрнаступательные операции на трех участках фронта. В частности, украинские военные совершили "ограниченную, но все еще значительную атаку" в западной части Запорожской области в ночь с 7 на 8 июня.

Российские силы, очевидно, защищались от этой атаки доктринальным образом и, вероятно, восстановили свои первоначальные позиции по состоянию на 8 июня, отмечают аналитики.

Кроме того, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, российские военные преступники взорвали Каховскую ГЭС именно из-за боязни украинского контрнаступления на Херсонском направлении.

Генштаб, в свою очередь, отмечал, что на фронте ведутся тяжелые бои за каждый квадратный метр. Наиболее горячо на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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