Прорыв россиян под Добропольем: военный рассказал, какая ситуация сейчас

По словам Трегубова, врага уничтожают в посадках.

Враг пока нет контроля над территорией, где начался прорыв на Добропольском направлении. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов.

"Маршрут, по которому прошли россияне, имел две "клешни" на конце, где они остановились. Контроля над территорией, где они начинали этот прорыв, у них сейчас нет. Но они присутствуют на концах этого выступа и там их уничтожают. Они там сидят по посадкам", - сказал Трегубов.

Были опасения, добавил спикер, что оккупанты закрепятся в "горловине", по которой шли, но этого удалось избежать. В то же время он констатировал: то, что врагу удалось вклиниться - "не очень хорошо".

"Лучше, чтобы такое не происходило вообще, потому что лучше, когда пожар не происходит, чем, когда он начинается, а мы его тушим. Даже если успешно", - подчеркнул Трегубов.

Ситуация под Добропольем

Напомним, несколько дней назад аналитики DeepState сообщили о продвижении врага в направлении Доброполья. Говорилось, что если ничего не будет меняться, Доброполье может упасть быстрее Покровска.

Генерал армии Николай Маломуж назвал причины, почему, по его мнению, наступление россиян имело успех. Он сказал, что резервы врага, которые подтягивались к фронту, не были вовремя уничтожены. Кроме того, возможно, ВСУ не организовали системную оборону и не заметили изменение тактики противника.

