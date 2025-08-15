Почему Путин хочет получить Донецкую область: WSJ раскрыли замысел России

Если Украина отдаст Путину Донецкую область, России будет проще наступать на Днепропетровскую и Харьковскую, считают журналисты.

Причиной, почему российский диктатор Владимир Путин предложил обмен территориями на востоке Украины, является желание российского президента возобновить войну даже при условии временного перемирия. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что Россия хочет получить контроль над Донецкой областью. В то же время, некоторые утечки свидетельствуют о возможности уступок РФ в Херсонской и Запорожской областях.

Как пишет издание, причиной такого желания Путина является то, что Украина с 2014 года создала в Донецкой области 50-километровую крепостную полосу из сильно укрепленных городов, поселков и оборонительных укреплений. И несмотря на многолетние усилия, россиянам так и не удалось ее прорвать.

Со ссылкой на Институт изучения войны журналисты отмечают, что при текущей тенденции, россиянам "понадобится несколько лет", чтобы прорвать оборону. И поэтому Путин через переговоры с Трампом пытается достичь того, чего он не может достичь на поле боя.

Если Путину удастся получить контроль над всей Донецкой областью через переговоры, то это улучшит российское положение для наступления на Харьковскую и Днепропетровскую области, считают журналисты. Зато Украина должна будет спешно создавать новые оборонительные линии, в частности там, где это не выгодно.

"Все это является поводом для Трампа быть осторожным в отношении российского президента, который обещает уступки, которые на самом деле это попытки получить стратегическое преимущество. Это также является поводом для того, чтобы Украина присутствовала в зале, где происходят переговоры", - заключают журналисты.

Переговоры между Трампом и Путиным: что известно

Накануне встречи с Путиным, Трамп сделал ряд заявлений. В частности он сказал, что вопрос обмена территорий будет обсуждаться. Однако никаких решений без Украины относительно этого принято не будет. Он также заверил, что Москва получит новые санкции, если мирного соглашения не будет.

Между тем советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина будет оценивать встречу Путина и Трампа по трем критериям. И первым из них должно быть полное прекращение огня.

