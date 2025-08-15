Эти советы кардиологов также помогут избежать таких болезней, как диабет второго типа и деменция.

Если вы любите выпить на ужин бокал вина или алкогольный коктейль на выходных, новые рекомендации Американской ассоциации сердца и Американского колледжа кардиологии, советуют вам воздержаться от этого, пишет CNN.

Результаты нового исследования позволили кардиологам определить наилучший подход к лечению гипертонии. Также в материале говорится, что это первые новые рекомендации с 2017 года.

Отмечается, что сердечные заболевания уже давно являются причиной смерти № 1 в мире. Поэтому, контроль артериального давления является одним из самых простых способов избежать такой смерти. Примечательно, что если человек контролирует свое давление, он также может предотвратить развитие заболеваний почек, диабета 2 типа и деменции.

Согласно рекомендациям, целевые показатели для взрослых не изменились: нормальное артериальное давление составляет менее 120/80 мм рт. ст., повышенное артериальное давление - 120-129/80 мм рт. ст.

Если у человека артериальное давление составляет 130/80 мм рт. ст. или выше, согласно новым рекомендациям, врач должен вам порекомендовать внести некоторые изменения в свою жизнь.

Прежде всего, такому человеку следует придерживаться здорового образа жизни. Если через три-шесть месяцев изменения образа жизни не привели к снижению артериального давления до нормального уровня, тогда кардиологи рекомендуют назначить медикаментозное лечение.

Объясняется, что в рекомендациях от 2017 года пациентам с систолическим артериальным давлением выше 140 мм рт. ст советовали одновременно не только перейти на здоровый образ жизни, но и начать необходимое лечение.

Что касается изменений в жизни, которые таким пациентам следует внести, то это поддержание или же достижение здорового веса, соблюдение диеты, умеренные физические нагрузки, отказ от алкоголя, уменьшение количества соли в пище и напитках, а также избегание стресса.

В рекомендациях от 2017 года разрешалось употребление алкоголя при высоком артериальном давлении: женщинам - один напиток в день, а мужчинам - два. Однако, согласно новым рекомендациям кардиологов, алкоголь следует прекратить употреблять для нормализации давления.

Председатель комитета по разработке рекомендаций Американской ассоциации сердца Дэниел Джонс рассказал, что уже есть много доказательств, что алкоголь негативно влияет на артериальное давление.

Также кардиологи советуют женщинам, которые хотят забеременеть или уже в положении, следить за своим артериальным давлением. Отмечается, что высокое кровяное давление может навредить беременности и повысить риск развития гипертонии даже через длительное время после беременности.

Что касается питания, то кардиологи советуют придерживаться диеты DASH, которая предусматривает употребление большого количества фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, рыбы, птицы, бобовых, орехов и растительных масел. При этом, следует ограничить употребление жиров, сахара и тропических масел, таких как кокосовое и пальмовое масло.

