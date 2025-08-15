Выстрел был произведен из украинской винтовки.

В четверг бойцы снайперского спецподразделения "Призрак" установили мировой рекорд по дальности результативного выстрела из снайперской винтовки. Аналитики Defense Express рассказали, как это удалось.

Заявленная дальность поражения составляет 4000 метров. На такое расстояние боец попал из винтовки "Аллигатор" калибра 14,5 мм, ликвидировав двух оккупантов на Покровском направлении. Показательно, что предыдущий рекорд также принадлежал украинцам: не так давно боец подразделения СБУ ликвидировал оккупанта на дальности 3800 метров из украинской винтовки "Властелин горизонта".

Как пишет Defense Express, винтовка "Аллигатор", из которой установили новый рекорд, тоже украинского производства - от харьковского предприятия "ХАДО-Холдинг". Винтовка магазинного типа, при калибре 14,5 мм имеет длину ствола 1200 мм, обеспечивая начальную скорость пули в 980-1000 м/с. Вес винтовки составляет 25 кг, что является нормальным при таком калибре, говорят специалисты.

"При меньшем весе винтовки отдача была бы значительно ощутимее, даже учитывая дульный тормоз и амортизационную пружину в прикладе", - отметили в Defense Express.

В 2021 году производитель утверждал, что дальность выстрела из "Аллигатора" составляет 2 км. При этом само оружие позиционировалось как средство поражения неодушевленных объектов.

"Именно поэтому такие винтовки и называли "антиматериальными". Но жизнь показала не только совершенно другие требования, но и реальные возможности украинского оружия, которое в разы превысило оценки своих создателей", - пишут аналитики.

Отмечается, что 4 км - это не максимальная дальность выстрела из этой винтовки. Так-то пуля, выпущенная из нее, может пролететь 7 км. Однако реальным ограничением является рассеивание меткости. Уже на расстоянии в 1,5 км пуля может отклониться от точки прицеливания в пределах круга с диаметром в один метр. Поэтому на дистанции в 4 км, очевидно, не обошлось без серии выстрелов для достижения соответствующего результата, говорят специалисты.

