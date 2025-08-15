Иногда "птичка" - совсем не то, что вы думаете.

Знание английского языка в современном мире постепенно становится такой же повседневной необходимостью, как умение читать или пользоваться компьютером. Однако до сих пор большинство из тех, кто бывает за границей, пользуются Гугл-переводчиком для общения с иностранцами. И это часто приводит к курьезам и недоразумениям.

Дело в том, что даже неплохо владея базовой лексикой, можно попасть впросак, если дело доходит до использования сленга. Издание Business Insider составило большой список специфических британских фраз, которые иностранцы (даже американцы) понимают неправильно, когда их слышат от своих британских собеседников. Вот несколько наиболее интересных примеров из этого списка:

A few sandwiches short of a picnic (дословно - нескольких сэндвичей не хватает для пикника). Эта фраза означает, что кому-то не хватает здравого смысла: She's great fun, but she's a few sandwiches short of a picnic. (Она очень веселая, но ей не хватает здравого смысла).

Bee's knees (пчелиные коленки). Означает что-то, находящееся на пике популярности: The Beatles are the bee's knees (Битлз - это нечто необыкновенное).

Bird (птичка). Сленговое слово, которое означает девушку или молодую женщину, особенно привлекательную: Look at that bird over there. She's fit (Взгляни на ту птичку. Она классная).

Bloody/bleeding (кровавый / кровоточащий ). Используется для акцентирования на содержании прилагательного: That was bloody good (Это было чертовски хорошо).

Builder's tea (чай строителя). Означает крепко заваренный английский чай с молоком и сахаром, который обычно подают к завтраку: A bacon sandwich and a builder's tea. Now that's a proper breakfast. (Сэндвич с беконом и чай строителя. Вот это настоящий завтрак).

Как писал УНИАН, туристам настоятельно рекомендуют не брать с собой в путешествие лекарства без крайней необходимости. А если уж брать, то стоит знать несколько важных правил, которые уберегут от ареста прямо в аэропорту.

Также мы рассказывали, какую одежду не стоит надевать в самолет, особенно если полет будет длительным.

