Ближайшие помощники президента Украины заявили, что обеспокоены тем, что их отстранят от обсуждения будущего страны.

Высокопоставленный украинский чиновник, близкий к президенту, сообщил, что настроение в ближайшем окружении Владимира Зеленского в Киеве в пятницу вечером было "напряженным".

"Это отвратительно", - так неназванный украинский чиновник охарактеризовал встречу президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет Financial Times.

Ближайшие помощники президента Украины заявили, что обеспокоены тем, что их отстранят от обсуждения будущего страны. Один из чиновников, участвовавший в телефонном разговоре между Зеленским, европейскими лидерами и Трампом в среду перед саммитом, назвал намерения президента США "крайне неоднозначными".

Видео дня

"Один день он говорит о санкциях, на следующий - о трёхсторонней встрече. А потом полностью меняет курс. Всё это бессмысленно", - заявил чиновник.

Утверждается, что доверие Киева к президенту США слабое. Другой высокопоставленный украинский чиновник сказал:

"Он говорит, что хочет мира, но не желает предпринимать необходимые шаги для его достижения".

Также украинский солдат Александр Солонько заявил, что ему "очень жаль американских военных, которых заставили на коленях расстилать красную дорожку" для Путина.

Встреча Трампа и Путина

Трамп встретил Путина на летном поле в Анкоридже "не как изгоя, а как партнера", отмечали западные СМИ.

После выхода Путина из самолета на красную ковровую дорожку президент США поаплодировал ему, а затем они пожали руки, после чего сели в американский "Кадиллак" и вместе уехали на место проведения переговоров. Перед встречей Трамп и Путин не дали никаких комментариев журналистам.

Вас также могут заинтересовать новости: