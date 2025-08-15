Звездные стилистки поделились своим опытом.

После лет лаконичных силуэтов и "тихой роскоши" мода берет курс на эксперименты. Асимметричные юбки с рваными краями, косыми подрезами и неровными линиями появляются на подиумах, красных дорожках и даже в массмаркете.

Но как носить асимметрию так, чтобы выглядеть стильно? Два звездных стилиста - Дебора Шеридан-Тейлор и Ориона Робб - поделились с The Independent главными секретами.

Почему асимметрия вернулась

По словам Шеридан-Тейлор, асимметрия "создает визуальную линию, которая удлиняет силуэт и делает фигуру стройнее". Это разрешение нарушать правила и добавлять индивидуальности.

Робб добавляет: нынешняя мода отходит от безупречной симметрии к более выразительной, "тактильной" элегантности, где ценится индивидуальность и даже несовершенство.

Как носить асимметрию

Шеридан-Тейлор советует придерживаться принципа баланса: сочетайте сложный низ с простым верхом. Например, рваная миди-юбка + белая футболка и балетки или минималистичное платье-комбинация с тонкими сандалиями.

Рубашку можно застегнуть неправильно, завязать на талии или намеренно сместить воротник - здесь нет строгих правил.

Обувь

Главное - не перегружать образ. "Край юбки уже привлекает внимание, обувь должна быть простой", - говорит Шеридан-Тейлор.

Робб советует: к летящей юбке - туфли с острым носком, для городского стиля - минималистичные кроссовки или монохромные/металлические каблуки без лишнего декора.

Украшения

К асимметричным вырезам - минимум аксессуаров. "Пропустите ожерелье, выберите одну яркую серьгу или кафф", - советует Шеридан-Тейлор.

Как альтернатива украшениям - немного хайлайтера на ключицах для эффекта сияния.

Какие крои подходят вам

Для невысоких женщин стилист советует мягкий диагональный край, открывающий часть голени, в сочетании с босоножками на ремешках и заправленным в пояс верхом.

Чего избегать

Не перекрывайте асимметрию громоздкими жакетами - это уничтожает эффект. Также не добавляйте лишних деталей: "фактурный" край не нуждается в принтах или рюшах.

Если сомневаетесь, попробуйте тренд без покупок: перекосите воротник рубашки, завяжите шарф на бедре, застегните платье "неправильно".

