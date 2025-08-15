Цены на дыню в Украине подскочили почти в полтора раза: сколько уже стоит килограмм

Это связывают с сезонным сокращением предложения, а также активным спросом со стороны потребителей.

В Украине на этой неделе резко выросли цены на дыню. Такие данные приводят специалисты профильного портала EastFruit.

По сравнению с прошлой неделей дыня в украинских хозяйствах подорожала в среднем на 40%. Сегодня фермеры отгружают оптовые партии дынь с полей по цене 26-40 грн/кг ($0,63-0,97/кг).

Специалисты говорят, что подорожание связано с сезонным сокращением предложения. Сегодня хозяйства южного региона практически завершили собирать ранние сорта дынь. В то же время собирать более поздние сорта фермеры планируют начать только ближе к концу августа.

"Кроме того, на данном этапе у многих производителей возникли проблемы с качеством бахчевых из-за неблагоприятных погодных условий", - говорят в EastFruit.

Отметим, что сегодня дыни в хозяйствах нашей страны предлагают в среднем в 2,9 раза дороже, чем за аналогичный период 2024 года. Это связывают с неблагоприятными погодными условиями, которые привели к сокращению производства.

Цены на дыни в супермаркетах Украины

В Novus ее можно купить по 69,99 грн/кг.

При этом в Сильпо цены стартуют от 45 гривень за килограмм.

А в Varus дыню продают по 49,90 грн/кг.

Ранее стало известно, что в Украине резко уменьшились цены на арбузы. Сейчас цены упали до отметки 5-15 грн/кг ($0,12-0,36/кг), что в среднем более чем на 30% дешевле, чем неделю назад.

Эксперты связывают такую динамику с засухой, которая поразила южные области (продать такие арбузы становится все сложнее). Еще одной причиной является то, что отечественные производители возобновили активную уборку своей продукции.

Также напомним, что на этой неделе УНИАН сообщил о стремительном подорожании яиц - за год цены на популярный продукт взлетели почти вдвое.

