- Европа покупают наше оружие, а мы отправляем его в НАТО, и НАТО присылает нам большие красивые чеки. Но меня это не волнует. Меня волнует, что Байден потратил $350 миллиардов и ничего не получил. Меня волнует то, что они [Украина и Россия] потеряли на прошлой неделе 7011 человек. Почти все солдаты. 36 человек в городе, в который попала ракета. Это безумие.

Он [Путин] умный парень. Он давно этим занимается, но и я тоже давно этим занимаюсь. И вот мы здесь. Так что мы ладим. С обеих сторон есть взаимное уважение. И я думаю, из этого что-то выйдет. Я заметил, что он везет много бизнесменов из России. И это хорошо. Мне это нравится, потому что они хотят вести бизнес, но они не будут вести бизнес, пока мы не разберемся с войной.

У нас самая горячая страна на земле. У нас самая горячая экономика на земле. Мы только что установили новый рекорд на фондовом рынке. Мы получаем сотни миллиардов долларов от тарифов. И [Путин] хочет получить кусок от этого, потому что его страна не является горячей в экономическом плане. На самом деле все наоборот.

- Мы видели, что прошлой ночью Россия продолжила насилие на Украине, запустив еще больше беспилотников. Что вы думаете по этому поводу?

- Я думаю, они пытаются вести переговоры. Он пытается создать сцену. В его [Путина] понимании, это поможет им заключить лучшую сделку. На самом деле это вредит им. Но, по его мнению, это поможет им заключить более выгодную сделку, если они смогут продолжить убийства. Может быть, это часть мировозрения, может быть, это просто его гены. Но он думает, что это дает ему силу в переговорах. Я думаю, что это вредит ему, но я поговорю с ним об этом позже.

- Господин президент, территориальные обмены обсуждаются?

- Они будут обсуждаться, но я должен позволить Украине принять это решение. И я думаю, что они примут правильное решение. Но я здесь не для того, чтобы вести переговоры вместо Украину. Я тут для того, чтобы усадить всех за стол переговоров. Если мы добьемся прогресса, я буду обсуждать это.

- Будут ли гарантии безопасности для Украины

- Владимир Путин хотел захватить всю Украину. Если бы я не был президентом, он бы прямо сейчас захватывал всю Украину. Он этого не делает. Что касается гарантии Украины, то вы знаете, что некоторые вещи просто не произойдут. Но вместе с Европой есть такая возможность, да.

- Ранее на этой неделе вы сказали, что Путин столкнется с серьезными последствиями, если вы поймете, что он не заинтересован. Что вы имели ввиду?

- Будут очень серьезные экономические последствия. Я делаю это не ради своего здоровья, понятно? Я делаю это, чтобы спасти много жизней. Так что будут очень серьезные экономические последствия.