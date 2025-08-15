Песков сообщил, что на переговорах с Трампом в формате "три на три" от России будут участвовать Лавров и Ушаков, утверждает CNN.
Переговоры Трампа и Путина - онлайн трансляция
Самолёт с Путиным также приземлился в Анкоридже
Трамп приземлился 20 минут назад, но не выходит из самолёта
Крупнейшие телеканалы 20 минут транслируют изображение с закрытой дверью Air Force One:
Тем временем автомобили из кортежа Путина прибыли на посадочную полосу в Анкоридже.
Спецпредставитель президента РФ Дмитриев опубликовал фотографию зала, где пройдут переговоры между Путиным и Трампом.
А пресс-зал выглядит так:
Почему Трамп больше не встречается с Путиным один на один?
Это может иметь значение, отмечает CNN. Встречи Трампа с Путиным один на один в течение его первого срока были окутаны определённой тайной. Поскольку в комнате присутствовал только переводчик, часто было непонятно, о чём именно шла речь.
Помощникам было трудно определить, достигли ли они каких-либо договорённостей. После одной из таких встреч в Германии Трамп попросил своего переводчика удалить его записи.
Участие в сегодняшнем заседании двух помощников - госсекретаря Марко Рубио и специального представителя США Стива Виткоффа - может внести большую ясность после завершения встречи, особенно если Россия предоставит версию событий, отличающуюся от точки зрения США.
Один из них также сможет делать заметки, что часто является важным фактором при записи в режиме реального времени встреч на высшем уровне.
Самолет Трампа приземлился в Анкоридже
Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в формате «три на три», - к американскому президенту присоединятся Марко Рубио и Стив Уиткофф, сообщает Белый дом.
С российской стороны, вероятно, будут присутствовать на встрече глава МИД Сергей Лавров и Кирилл Дмитриев.
Напомним, ранее NBC News со ссылкой на представитель Белого дома сообщал, что запланированная встреча между Трампом и Путиным будет в формате тет-а-тет.
Это же СМИ сообщило, что Трамп лично встретит Путина на красной дорожке на Аляске.
Кремль рекомендовал росСМИ не завышать ожиданий от саммита, - СМИ
В распоряжении издания Медуза оказалась методичка, которую политический блок АП разослал лояльным Кремлю изданиям накануне встречи Путина и Трампа в Анкоридже.
В ней предлагается не обнадеживать аудиторию возможностью прорыва на переговорах и акцентировать, что Кремль «готов к любому сценарию», но «ни один из них не станет сюрпризом ни для силового, ни для экономического блоков».
Авторы методички советуют показывать Путина как ключевую фигуру, «задающую перспективу российско-американских отношений», и подчеркивать «недоговороспособность» Киева. «Украина проигнорировала все мирные предложения России», диалог «исчерпан», а в качестве примера рекомендуется ссылаться на срыв «пасхального перемирия».
Близкий к АП политтехнолог предположил, что так Кремль готовит аудиторию к отсутствию значимых итогов саммита, чтобы избежать разочарования:
Прогрев, чтобы никаких особенных надежд не было, - чтобы не было и разочарований»
Путин приземлился на Аляске
Посадку отслеживало 470 000 человек.
Путин стал первым российским лидером, который посетил Аляску за 158 лет.
В то же время кремлевские журналисты опровергают посадку самолета. По их словам, это был один из бортов самолетного отряда "Россия".
Для кремлевского диктатора расстелили красную дорожку.
США выбрали слоган для встречи Трампа и Путина на Аляске - "Стремясь к миру"
Трамп настроен позитивно, - источнник
Трамп понимает, что переговоры по Украине могут быть многоступенчатыми, он готов и позитивно настроен к шагу вперед, сообщает NBC со ссылкой на чиновника США.
Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс, которого не будет на встрече, выразил надежду на мир в ближайшие дни:
«Благодарны за лидерство президента Трампа сегодня, когда он отправляется на Аляску для встречи с президентом Путиным. Молимся о мире в ближайшие дни»
Украина будет оценивать встречу Трампа и Путина по трем критериям
Их перечислил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.
- Немедленное безусловное и полное прекращение огня.
- Согласованные с Украиной и Европой принципы дальнейшего мирного процесса - без права вето Москвы. В частности, реальный трехсторонний формат переговоров.
- Понятный сигнал всем другим странам - реципиентам российских ресурсов: поддержка войны означает изоляцию и потерю рынков. Санкции.
Келлога решили не звать на встречу
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог хотел принять участие в саммите России и США на Аляске, однако его не включили в делегацию, сообщает телеканал CNN со ссылкой на европейское официальное лицо.
По словам высокопоставленного чиновника из администрации Трампа, российская сторона рассматривает его как симпатизирующего Киеву, из-за чего его присутствие на саммите может оказаться "контрпродуктивным".
Трамп заявил, что ждёт от сегодняшней встречи прекращения огня
Репортер Fox News: Мы на борту Air Force One вместе с президентом Трампом. Что вы чувствуете? Каковы ваши впечатления? Отношение к тому, что вы получите от этой встречи?
Дональд Трамп: Я думаю, что все пройдет очень хорошо. Наша страна процветает. Мы устанавливаем экономические рекорды, как никогда раньше, включая рекордно высокие показатели фондовых рынков. Мы получаем триллионы долларов от пошлин.
Мы летим на встречу с Путиным на Аляску, и я думаю, что все пройдет очень хорошо. А если нет, я очень быстро вернусь домой.
Я хочу определённых вещей, я бы хотел прекращения огня. Европа тут не причем, Европа не может диктовать, что мне говорить. Но они будут включены в этот (переговорный) процесс, как и Зеленский. Но я хочу увидеть прекращение огня в кратчайшие сроки. Не знаю, произойдет ли это сегодня. Я буду недоволен, если сегодня этого не произойдёт
Переговоры Путина и Трампа в целом могут занять минимум 6-7 часов
Об этом заявил спикер Кремля Песков.
Переговоры пройдут с участием помощников в формате тет-а-тет, уточнил он.
Вероятно, расписание, опубликованное ранее, выдержано не будет.
Гринкевич прибыл на Аляску
Главнокомандующий силами НАТО в Европе (SACEUR) генерал Алексус Гринкевич прибыл на Аляску для консультаций с Трампом и Хегсетом по военным вопросам перед саммитом, - журналист CNN.
Путин вылетел на встречу с Трампом
Один из путинских спецбортов - RA-64531 - взял курс из Магадана на Аляску.
По пути на Аляску российский диктатор решил заехать в Магадан и посетить завод по производству рыбьего жира.
Трамп пообщался с прессой о предстоящей встрече
- Европа покупают наше оружие, а мы отправляем его в НАТО, и НАТО присылает нам большие красивые чеки. Но меня это не волнует. Меня волнует, что Байден потратил $350 миллиардов и ничего не получил. Меня волнует то, что они [Украина и Россия] потеряли на прошлой неделе 7011 человек. Почти все солдаты. 36 человек в городе, в который попала ракета. Это безумие.
Он [Путин] умный парень. Он давно этим занимается, но и я тоже давно этим занимаюсь. И вот мы здесь. Так что мы ладим. С обеих сторон есть взаимное уважение. И я думаю, из этого что-то выйдет. Я заметил, что он везет много бизнесменов из России. И это хорошо. Мне это нравится, потому что они хотят вести бизнес, но они не будут вести бизнес, пока мы не разберемся с войной.
У нас самая горячая страна на земле. У нас самая горячая экономика на земле. Мы только что установили новый рекорд на фондовом рынке. Мы получаем сотни миллиардов долларов от тарифов. И [Путин] хочет получить кусок от этого, потому что его страна не является горячей в экономическом плане. На самом деле все наоборот.
- Мы видели, что прошлой ночью Россия продолжила насилие на Украине, запустив еще больше беспилотников. Что вы думаете по этому поводу?
- Я думаю, они пытаются вести переговоры. Он пытается создать сцену. В его [Путина] понимании, это поможет им заключить лучшую сделку. На самом деле это вредит им. Но, по его мнению, это поможет им заключить более выгодную сделку, если они смогут продолжить убийства. Может быть, это часть мировозрения, может быть, это просто его гены. Но он думает, что это дает ему силу в переговорах. Я думаю, что это вредит ему, но я поговорю с ним об этом позже.
- Господин президент, территориальные обмены обсуждаются?
- Они будут обсуждаться, но я должен позволить Украине принять это решение. И я думаю, что они примут правильное решение. Но я здесь не для того, чтобы вести переговоры вместо Украину. Я тут для того, чтобы усадить всех за стол переговоров. Если мы добьемся прогресса, я буду обсуждать это.
- Будут ли гарантии безопасности для Украины
- Владимир Путин хотел захватить всю Украину. Если бы я не был президентом, он бы прямо сейчас захватывал всю Украину. Он этого не делает. Что касается гарантии Украины, то вы знаете, что некоторые вещи просто не произойдут. Но вместе с Европой есть такая возможность, да.
- Ранее на этой неделе вы сказали, что Путин столкнется с серьезными последствиями, если вы поймете, что он не заинтересован. Что вы имели ввиду?
- Будут очень серьезные экономические последствия. Я делаю это не ради своего здоровья, понятно? Я делаю это, чтобы спасти много жизней. Так что будут очень серьезные экономические последствия.
Трамп вылетел на Аляску
Стали известны составы делегаций
Тем временем, стали известны составы делегаций.
С американской стороны в переговорах с Россией будут участвовать:
- президент США Дональд Трамп;
- госсекретарь США Марко Рубио;
- спецпосланик Стив Уиткофф;
- министр финансов Скотт Бессент;
- пресс-секретарь Каролин Ливитт;
- директор ЦРУ Джон Рэтклифф;
- начальник штаба Сьюзи Уайлс;
- заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс на встрече присутствовать не будет.
Вот кто будет представлять Россию:
- президент РФ Владимир Путин;
- помощник Путина Юрий Ушаков;
- спецпредставитель Путина по инвестициям и экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев;
- министр иностранных дел Сергей Лавров;
- министр обороны Андрей Белоусов;
- министр финансов Антон Силуанов.
"Ставки высоки"
Трамп продолжает хайпить в своей соцсети SocialTruth на тему предстоящей встречи.
Трамп заявил, что не уверен в возможности немедленного прекращения огня, но выразил оптимизм относительно возможности достижения мира.
«Я думаю, это будет очень интересно. Мы выясним, кто на что рассчитывает, и я узнаю это в течение первых двух, трёх, четырёх или пяти минут», - сказал он в четверг.
«И если встреча будет неудачной, она закончится очень быстро. А если встреча будет удачной, мы обретём мир в довольно ближайшем будущем».
После саммита вряд ли будут подписывать документы, - Песков
«Не ожидается (подписания документов), ничего не готовилось и вряд ли здесь может быть какой-то документ. Но, учитывая, что будет совместная пресс-конференция, президент, конечно же, очертит тот круг договоренностей, пониманий, которые им удастся достичь", - сказал спикер президента РФ.
Белый дом опубликовал график Трампа в день встречи с Путиным на Аляске
- 13:00 - Сбор выездного пула прессы
- 13:45 - Выезжает из Белого дома и отправляется в Анкоридж, Аляска.
- 22:00 - начало встречи с Путиным.
- 04:45 (16 августа) - покидает Анкоридж и возвращается в Белый дом.
"Задача Путина - заставить Трампа почувствовать себя главным"
На встрече с Дональдом Трампом на Аляске российскому лидеру Владимиру Путину придётся делать вид, что он идёт на уступки, поскольку он знает, что американский президент не может потерять лицо.
Однако, как пишет корреспондент Sky News Айвор Беннетт, Путин - мастер переговоров, который точно знает, чего хочет, и как этого добиться.
"Он будет в курсе всех деталей, истории вопроса и юридических аргументов. И он будет знать, что его оппонент не так уж и осведомлен. Его стратегия будет заключаться в том, чтобы этим воспользоваться"
"Россия не в положении отказываться"
США и РФ согласуют сегодня "какие-то условия", потому что "Трампу отказать нельзя", а Россия "не в положении отказываться" из-за санкционного давления, сообщил источник, близкий к Кремлю.
Издание полагает, что одним из компромиссов может стать поэтапное перемирие в небе. Также Путин "сделал предложение о возможной ядерной сделке, которая может помочь обоим сохранить лицо" - новое соглашение о контроле над ядерными вооружениями, которое заменит последнее действующее соглашение, срок действия которого истекает в феврале следующего года.
На следующую встречу, возможно, будут приглашены и представители Европы, - Трамп
Президент США Дональд Трамп перед саммитом на Аляске заявил, что следующая встреча будет важнее и на нее, возможно, будут приглашены и представители Европы.
Такое заявление он сделал во время общения с журналистами в Овальном кабинете, пишет Sky News.
"Посмотрим, что будет, у нас большая встреча. Я думаю, что это будет очень важно для России, и это будет очень важно для нас, потому что мы спасем много жизней. [...] Но более важной будет вторая встреча, на которой будут присутствовать президент Путин, президент Зеленский, я и, возможно, некоторые европейские лидеры, а может и нет", – продолжил он.
По мнению президента США, Путин и Зеленский "заключат мир".
Он также убежден, что российский диктатор не будет "играть с ним":
"Я думаю, что если бы я не был президентом, он бы захватил всю Украину, это война, которая никогда не должна была бы начаться. Если бы я не был президентом, по моему мнению, он бы гораздо быстрее захватил всю Украину, но я являюсь президентом, и он не будет со мной играть".
Трамп обещает России суровые последствия, если Путин не согласится на прекращение огня
Президент США Дональд Трамп заявил, что если на встрече кремлевский диктатор Владимир Путин не согласится на прекращение огня, будут "очень суровые последствия", пишет CNN.
На уточняющий вопрос журналистов, введет ли он в таком случае против России новые санкции или пошлины, Трамп уклонился от ответа:
"Я не обязан это говорить. Будут очень суровые последствия".
Также американский президент добавил, что ситуация в Украине становилась очень плохой и он, как минимум, значительно ее успокоил.
"Думаю, вы со мной согласитесь. Значительно успокоил. Но они по-прежнему теряют тысячи солдат в неделю, и мы должны решить эту проблему", - отметил глава Белого дома.
США надеются выторговать у Путина прекращение огня, - Рубио
Во время переговоров с российским диктатором на Аляске президент США Дональд Трамп надеется достичь "определенного прекращения боевых действий" между Россией и Украиной. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, которого цитирует CNN.
"Чем дольше продолжаются эти войны, тем труднее их прекратить. Это реальность продолжающихся боевых действий, поэтому прекращение огня является таким критическим", - сказал он.
Рубио также отметил, что для достижения мира "должен быть определенный разговор о гарантиях безопасности, должен быть определенный разговор о территориальных спорах и претензиях, а также о том, за что они воюют".
Трамп предупредил, что встреча с Путиным может провалиться с вероятностью 25%
Дональд Трамп заявил, что вероятность провала его встречи с Владимиром Путиным составляет 25%.
«Эта встреча является подготовкой ко второй встрече», — сказал он в эфире Fox News Radio, и добавил:
«Вторая встреча будет очень, очень важной, потому что на ней будет заключено соглашение».
Трамп отметил, что вторая встреча, в которой примет участие Владимир Зеленский, будет связана с «уступками» по границам и территории, хотя он не стал вдаваться в подробности.
Он охарактеризовал переговоры с Путиным как «подобные шахматной партии».
Трамп заявил, что Путин "хочет добиться результата"
Президент США Дональд Трамп в интервью радиостанции Fox News Radio сказал, что, по его мнению, президент России Владимир Путин «хочет добиться результата» на саммите, который пройдет на Аляске.
На вопрос, повлияли ли его угрозы ввести санкции на решение Путина согласиться на встречу, он ответил:
«Все имеет значение», добавив, что вторичные тарифы в отношении Индии «фактически лишили ее возможности покупать нефть у России».
«Конечно, когда вы теряете второго по величине клиента и, вероятно, потеряете первого, я думаю, что это, вероятно, играет определенную роль», — сказал он.
Трамп подчеркнул, что в первую очередь он заинтересован в «немедленном мирном соглашении», и если его встреча с Путиным принесет прогресс, он немедленно позвонит Зеленскому:
«Если встреча пройдет плохо, я никому не позвоню. Я поеду домой».
Также Трамп заявил, что не уверен в том, что удастся договориться о немедленном прекращении огня.
Когда начнется встреча Трампа и Путина
Встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа запланирована на 15 августа на Аляске и начнется примерно в 11:30 по местному времени (22:30 по киевскому времени). Об этом сообщил помощник российского диктатора Юрий Ушаков.
«Эта беседа пройдет в формате тет-а-тет с участием переводчиков», — уточнил Ушаков.
После личной беседы двух лидеров планируется расширенный формат с участием представителей обеих стран.
Лавров, Ушаков, Белоусов, Силуанов и Дмитриев вошли в состав делегации РФ на саммите на Аляске.
По словам Ушакова, длительность переговоров Путина и Трампа будет зависеть от того как пойдет дискуссия.
Отмечается, что Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию по итогам саммита.
До встречи Трамп грозил Путину "очень серьезными последствиями"
Если первая встреча пройдёт хорошо, то Трамп хотел бы почти сразу же провести вторую встречу между Путиным, Зеленским и им.
Трамп заявил, что если "не получит необходимые ответы" во время встречи с Путиным, то следующей встречи не будет.
На вопрос о том, будут ли последствия для Путина и России, если он не согласится прекратить войну в пятницу, он ответил:
Последствия будут очень серьёзными"
Что говорил президент Зеленский о предстоящей встрече
За несколько дней до встречи Трампа и Путина президент Украины Владимир Зеленский провел закрытую встречу с журналистами, где дал ответы на вопросы, которые вызвали больше всего беспокойства после анонса переговоров на Аляске.
Об уходе Украины из Донецкой области
"Мы не выйдем из Донбасса. Мы не можем сделать это. Все забывают первую часть – наши территории незаконно оккупированы", - сказал он.
Зеленский отметил, что Донбасс для россиян – это "плацдарм для будущего нового наступления":
Если мы выйдем из Донбасса по своей воле, или на нас будут давить, мы откроем третью войну. Мы откроем плацдарм для подготовки наступления русских. Несколько лет – и у Путина будет открыт путь и на Запорожскую, и на Днепровскую области. И не только. Также на Харьков".
"Путину нужна фоточка с Трампом"
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что продуктивные переговоры по Украине возможны только при участии Киева, а российский диктатор в таком формате стремится прежде всего получить фотографию с Трампом:
Путин сделал несколько вещей. Первое: он будет встречаться на территории США, я считаю, что это его личная победа. Второе: он выходит из изоляции, потому что с ним встречаются на территории США. Третье: он этой встречей каким-то образом отсрочил санкционную политику".
Гарантии безопасности
Украиснкий лидер заявил, что считает очень важным присутствие в том или ином виде Европы в этой встрече, потому что "пока никто, кроме Европы, гарантий безопасности нам не дает".
Блеф Путина
Зеленский заявил, что сказал Трампу и европейским лидерам, что Путин блефует:
Путин также блефует, говоря, что ему плевать на санкции и что они не работают. На самом деле санкции очень эффективны и наносят ущерб российской военной экономике. Путин не хочет мира - он хочет оккупировать нашу страну".
Белый Дом: Возможно в будущем Трамп посетит Россию
Такое предположение сделала во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Журналист: Вчера президент дважды заявил с трибуны, что планирует поехать в Россию. Это была оговорка или он действительно намерен отправиться в Россию?
Каролин Ливитт: Возможно, в будущем есть планы визита, а в пятницу, как известно, президент встретится с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.
Она добавила, что американская и российская стороны обсуждали много возможных мест встречи Путина и Трампа, Вашингтон считает честью предстоящий визит российского лидера на Аляску.
Встреча, отметила Ливитт, будет сосредоточен на завершении украинского конфликта.
Визит Трампа, вероятно, будет во многом зависеть от податливости Путина и его готовности прекратить войну против Украины.
О чем Путин попросит Трампа на Аляске?
Итальянское издание Corriere della Sera утверждает, что советник Кремля Дмитрий Суслов озвучил условия, которые Путин выставит Трампу для заключения мира:
- Подписание договора между США и РФ без участия Украины и Европы;
- Вывод украинских войск из Донбасса, а также из Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей;
- Отказ Украины от вступления в НАТО.
Так это или нет, мы скоро узнаем.
Что говорил Трамп перед встречей с Путиным
Во время пресс-конференции в Белом доме 11 августа президент США сделал несколько противоречивых заявлений касаемо как своей встречи с Владимиром Путиным, так и возможному мирному соглашению.
"Это пробная встреча. Я скажу ему завершить войну, надеюсь на конструктивный диалог. После встречи с Путиным я позвоню европейским лидерам", - отметил он, уточнив, что сделку заключать не собирается, поскольку это "не его дело" - этим должны заниматься Украина и Россия.
Трамп также удивился заявлению президента Зеленского о том, что Конституция Украины запрещает ему отказываться от территорий.
«Меня немного задело то, что Зеленский говорит: «Ну, мне нужно получить конституционное одобрение». То есть у него есть одобрение, чтобы вести войну и убивать всех, но для обмена территориями ему нужно одобрение? Будет произведен некоторый обмен землей»
Другие заявления Трампа:
- «Я задал вопрос очень, очень умному человеку - Виктору Орбану из Венгрии. Я спросил: «Так может ли Украина победить Россию?» Он посмотрел на меня: «Какой глупый вопрос». Он сказал: «Россия - огромная страна, и они побеждают в жизни, ведя войны. Они ведут войны, вот что они делают. Китай побеждает через торговлю, Россия побеждает через войны»;
- "Я усажу их обоих [Путина и Зеленского] в одном помещении со мной или без меня и думаю, что они решат вопрос";
- "Танки застряли в грязи. Командир принял лучшее решение. Вы знаете, русские были бы в Киеве через 4 часа, если бы ехали по шоссе. Но российский генерал решил проехать через поля. Я не знаю, кто этот генерал, но, зная Владимира [Путина[, его, скорее всего, уже нет на свете";
- "Я сказал, что Зеленский может поехать [на Аляску], но у него и так много встреч";
- "Я хочу видеть прекращение огня очень-очень быстро".
Сегодня состоится встреча Трампа и Путина
Президент США примет российского диктатора на Аляске, в крупнейшейм городе штата Анкоридже.
США закроет воздушное пространство над Анкориджем в день намеченной встречи. Согласно уведомлению Федеральной авиационной администрации, в пятницу произойдет «перемещение VIP-персоны», из-за чего полеты будут запрещены в радиусе 48,3 км и на высоте до 5,5 км.
Сам Трамп заявил, что у него нет уверенности относительно результатов переговоров на Аляске. «Думаю, моя встреча с Путиным будет хорошей, но может быть и плохой», – заявил он. Президент США также дал понять, что хочет скорейшего перемирия в Украине:
"Я хочу видеть прекращение огня очень-очень быстро. Россия оккупировала некоторые важные территории, мы попытаемся вернуть часть этих территорий"
Ожидается, что стороны будут обсуждать территориальные обмены между Украиной и Россией для того, чтобы прийти к прекращению огня и впоследствии мирному соглашению.
Президент Украины Владимир Зеленский не приедет на Аляску в дни встречи Трампа и Путина. Но он уже заявил, что встреча двух президентов будет иметь значение только для двусторонних отношений США и РФ, но никаких решений там по Украине без Украины принято не будет.
«Верю, что президент США это понимает», - добавил президент Украины.
- 21:34
Шотландскому туристу грозит огромный штраф за кражу камней из Помпей
- 21:20
Этот знак Зодиака невольно разбивает больше всего сердец, - астрологи
- 21:12
Почему Путин хочет получить Донецкую область: WSJ раскрыли замысел России
- 21:11
Китайцы придумали, как сделать авианосец из любого корабля
- 21:06
Переговоры Трампа и Путина - онлайн трансляция
- 20:52
Затонувший 40 млн лет назад остров в Атлантике сейчас меняет игру на рынке полезных ископаемых
- 20:37
ВСУ откинули оккупантов у Доброполья, - DeepState
- 20:20
Трамп назвал условие, при котором досрочно покинет встречу с Путиным
УНИАН в Телеграм - новости Украины в режиме онлайн
- 20:18
4 фразы, которые убьют ваши отношения: что не стоит говорить партнеру
- 20:05
Украина будет оценивать встречу Трампа и Путина по трем критериям: разъяснение Подоляка
- 20:05
Что говорит о вас цвет волос: тест на характер
- 20:04
Ryanair откроет новую авиабазу: в компании рассказали, когда это произойдет и где
- 19:56
Кабмин принял важные решения для военных и семей погибших защитников: о чем идет речь
- 19:49
Туристов в Британии предупредили о сленговых фразах, которые иностранцы понимают неверно
- 19:46
На Аляске Трампу придется сделать стратегический выбор, - NYT
- 19:39
Украина пытается вытеснить РФ в Донецкой области накануне саммита на Аляске, - WP
- 19:24
Клинтон поддержит Нобелевку для Трампа, но назвала условие
- 19:23
Люди, родившиеся в эти три месяца, начнут осень с невероятным везением
- 19:15
АналитикаДоллар по осени считают: насколько вырастет "зеленый"
- 19:10
Саммит на Аляске: Путин будет пытаться повлиять на Трампа, - WP
- 19:10
Британский певец перепел свой хит для Украины (видео)
- 19:04
Украина не прекратит дроновые атаки по РФ, пока Кремль не согласится на мир, - Sky News
- 18:51
"Лишь бы не изменился вектор Трампа": военный о том, чего ждать от переговоров на Аляске
- 18:40
Будете здоровы: кардиологи дали новые рекомендации по контролю артериального давления
- 18:30
В каком случае нельзя разрешать кошке спать с вами: единицы хозяев знают об этом
- 18:29
Софи Тернер призналась, что случайно разорвала помолвку известной пары
- 18:20
Россияне нанесли удар по гражданской инфраструктуре на Сумщине
- 18:17
Корейский ответ "Ведьмаку": ноказан новый геймплей экшен-RPG Crimson Desert
- 18:00
Гороскоп на 16 августа по картам Таро: Близнецам - спокойствие, Весам - радость
- 17:53
В Германии уволили руководителя известной железнодорожной компании
- 17:51
Покровск полностью очищен от ДРГ: военные показали, как сейчас выглядит город (видео)
- 17:49
Асимметрия снова в моде: советы стилистов, как носить тренд без ошибок
- 17:35
Как избавиться от плодовых мушек на кухне: эксперты раскрыли рецепт "чудо-средства"
- 17:25
Не только "Шахеды": эксперт рассказал, что было поражено во время удара по порту РФ
- 17:25
Стали известны дизайн, цвета и дата выхода "народного" флагмана Samsung S25 FE
- 17:12
На Закарпатье сошли с рельсов несколько вагонов пассажирского поезда: что известно
- 17:11
Украина обеспечена эффективными вакцинами против актуальных штаммов COVID-19, - Минздрав
- 17:10
16 августа: церковный праздник сегодня, что поможет уберечь здоровье, деньги и удачу
- 17:09
Трамп провел телефонный разговор с Лукашенко: о чем они говорили
- 17:00
Гороскоп 16 августа: Козерогам - научиться доверять судьбе, Девам - новости
- 16:59
"Укрзализныця" назначает временный поезд из Киева в Полтаву: когда будет курсировать
- 16:59
Солист популярного хора "Гомін" эмоционально высказался о мобилизации и бронировании
- 16:53
Электроэнергия на "сутки вперед" в августе 2025 стоит дешевле, чем в прошлом году, - аналитики
- 16:45
Встреча Трампа и Путина: жители Краматорска и Славянска рассказали, чего ожидают
- 16:41
Цены на дыню в Украине подскочили почти в полтора раза: сколько уже стоит килограмм
- 16:35
Эксперты протестировали главные смартфоны 2025 и определили "монстров автономности"
- 16:29
"Время завершать войну, но Россия должна сделать шаги": Зеленский о встрече на Аляске
- 16:29
Мерц ожидает от Путина начала переговоров с Украиной без условий после встречи с Трампом
- 16:23
Как из фильмов ужасов: названы 4 самых жутких заброшенных деревни Европы (фото)
- 16:13
ТуризмМонополи: уютный побег из переполненного Полиньяно-а-Маре в Италии
- 16:07
Россия не сможет построить "инновационные" ледоколы: санкции уничтожили проект
- 16:06
Прорыв россиян под Добропольем: военный рассказал, какая ситуация сейчас
- 15:48
Гривня продолжает укрепляться: официальный курс доллара и евро на понедельник
- 15:45
Обмен территорий, гарантии Украине и гены Путина: Трамп сделал заявление перед Аляской
- 15:44
Восстановление полетов гражданской авиации в Украине: эксперт объяснил, чего не хватает
- 15:41
Известный актер рассказал о наглости коллеги, который перебрался в Москву
- 15:40
Какие знаки Зодиака самые умные и зрелые: их мудрость впечатляет астрологов
- 15:37
В Украине со следующего года увеличат зарплату для врачей
- 15:34
Встреча Трампа и Путина: объявлены составы делегаций США и России
- 15:31
Под Покровском Россия успешно эксплуатирует главную проблему ВСУ, - APNews
- 15:23
Цены на газ в ЕС упали почти до годового минимума: при чем здесь Трамп и Путин
- 15:21
Могут даже арестовать: одну вещь никогда не стоит брать с собой в путешествие, - эксперт
- 15:14
СМИ объяснили, какие важные вопросы поставлены на карту перед встречей Трампа и Путина
- 15:12
Почти 100 смартфонов Xiaomi получат обновление до Android 16: ищите свой
- 15:06
Британия готова отправить свои войска в Украину, но при одном условии
- 14:59
12 признаков того, что партнер эмоционально разрушает вас
- 14:48
Поддержка республиканцев относительно помощи Украине растет перед саммитом на Аляске, - СМИ
- 14:45
Государство задолжало военным пенсионерам десятки миллиардов гривень
- 14:45
В Германии чемпионка по боксу покрылась хиджабом и проповедует радикальный ислам, - BILD
- 14:38
Украинским Patriot стало труднее сбивать баллистические ракеты РФ: в TWZ назвали причину
- 14:21
У Трампа и Путина разные ожидания от встречи на Аляске, - Bloomberg
- 14:20
Бег, бокс и футбол: в Китае стартовали первые Всемирные игры человекоподобных роботов
- 14:16
В Турции находится жуткий поселок из миниатюрных замков: что с ним не так
- 14:10
Вкуснейший торт День и ночь: "тот самый" рецепт из СССР
- 14:05
В Одесской области заметили очень редкую бабочку-гиганта с мифическим названием (видео)