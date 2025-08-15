Он говорит, что от непосредственного участия в войне никто не застрахован.

Солист львовского муниципального хора "Гомін" Вадим Яценко высказался о бронировании и мобилизации в Украине.

В интервью проекту ТСН "Наедине" у него спросили, чувствует ли он смущение из-за того, что оказался среди немногих людей, которые получили бронирование от мобилизации. Он ответил, что старается делать все от себя зависящее, чтобы эта бронь была оправданной:

"Послушайте, никто от этого не застрахован на самом деле. И ребята, которые там сейчас есть, это первые люди в стране. Они должны сидеть под камерами и рассказывать свои истории".

Яценко отметил, что продолжает заниматься своим делом, поскольку чувствует, что на него есть спрос у общества.

Видео дня

"Если, условно, враг будет уже под Киевом, то надо будет это делать. Я стараюсь делать все от себя зависящее, чтобы это все было оправдано - для меня, не для людей, которые пишут комментарии о фронте и уклонении. А для себя, чтобы быть честным перед самим собой. Делать по-максимуму все ради Украины. Как люди это делают, отдавая свою жизнь. А ты просто пашешь, но в своей сфере", - добавил певец.

Напомним, ранее в сети очень быстро стало популярным выступление хора во Львовском национальном академическом театре оперы и балета имени Соломии Крушельницкой. Зрители очень хорошо встретили их исполнение песни Игоря Поклада "Кохана".

Вас также могут заинтересовать новости: