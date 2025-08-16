Отвечая на вопрос о том, почему на пресс-конференции президенты не стали отвечать на вопросы журналистов, Песков сказал, что "были сделаны исчерпывающие заявления".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговор Путина с Трампом был "действительно, очень позитивный, и об этом сказали два президента".

"Это тот самый разговор, который позволяет дальше уверенно вместе идти по пути поиска вариантов урегулирования", - добавил представитель Кремля, как сообщают российские пропагандистские СМИ.

Отвечая на вопрос о том, почему на пресс-конференции президенты не стали отвечать на вопросы журналистов, Песков сказал, что "были сделаны исчерпывающие заявления".

"Поэтому от вопросов журналистов на итоговой пресс-конференции решено было отказаться", - добавил он.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев по итогам встречи Путина и Трампа заявил, что "состоялся позитивный и конструктивный диалог".

Он также подчеркнул важность того, что президент США отметил "значимый потенциал в экономической сфере между Москвой и Вашингтоном".

Встреча Трампа и Путина - детали

Лидеры двух стран встретились на авиабазе на Аляске. Трамп приветствовал Путина аплодисментами и красной ковровой дорожкой.

Президенты России и США планировали говорить один на один. Но в итоге к ним на переговорах присоединились по два члена их команды. Переговоры продолжались больше двух с половиной часов. После них Путин и Трамп выступили перед прессой, но журналистам не дали задать вопросы.

Путин снова оправдывал войну России против Украины выдуманными тезисами, которые звучали и раньше. Массовые убийства граждан Украины и разрушение украинских городов российской захватнической армией Путин назвал "украинским конфликтом".

