Приготовить такую яичницу на самом деле очень просто, поскольку есть один простой ингредиент, который помогает предотвратить ее подгорание.

Яичница-болтунья — один из самых любимых завтраков многих людей, но она часто может получаться сухой и резиновой. Кто-то может добавлять молоко, думая, что больше влаги сделает её мягкой, но это одна из худших ошибок в кулинарии.

Оно разбавляет вкус, а лишняя жидкость разрушает структуру яиц, пишет Express. В итоге они начинают прилипать к сковороде, превращаясь в пересушенную массу, которую не особо приятно есть. Однако, полностью отказавшись от молока, можно открыть для себя очень простой способ готовить воздушную яичницу-болтунью: достаточно добавить чайную ложку кукурузного крахмала.

Это может прозвучать немного странно, но крахмал работает как защитный барьер вокруг белковых структур яиц, не давая им быстро пересохнуть.

Сообщается, что кукурузный крахмал также уплотняет смесь, делая яичницу мягкой, с нежной, почти заварной текстурой, и при этом не нужно добавлять лишние жирные ингредиенты. Метод очень простой, как только вы его попробуете, у вас всегда яичница будет получаться кремовой и вкусной, а не сгоревшей или водянистой.

Как приготовить более воздушную яичницу-болтунью

Для этого понадобятся следующие ингредиенты — 2–3 яйца, 1 чайная ложка кукурузного крахмала, 1 чайная ложка несоленого сливочного масла, соль и перец, 2 кусочка хлеба для тостов.

Масло для жарки яичницы-болтуньи лучше не использовать, так как оно готовит слишком быстро и пересушивает яйца. Сливочное масло даёт более насыщенный вкус. Однако если вы хотите добавить немного молока или использовать масло — это тоже допустимо, главное не переборщить (достаточно примерно чайной ложки).

Сначала необходимо положить хлеб на сухую сковороду. Когда одна сторона подрумянится, нужно перевернуть и намазать уже поджаренную сторону маслом.

Затем поставить плиту на минимальный огонь и готовить яичную смесь. Для этого нужно разбить яйца в ёмкость, добавить крахмал и немного масла, перемешать. На этом этапе можно влить чуть-чуть молока, если хочется. Когда всё готово к жарке, на сковороду можно положить кусочек сливочного масла, подождать пока растает и вылить смесь.

После чего нужно сразу начинать помешивать лопаткой, постоянно поддевая со дна. Так масса не подгорает, а равномерно прогревается. Через две минуты яйца становятся блестящими и почти схватываются. В этот момент нужно выключить огонь и дать сковороде довести их до идеальной готовности.

В самом конце нужно посолить, поперчить и выложить яйца на горячие тосты с маслом.

Другие интересные способы приготовления яиц

