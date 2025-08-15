Мерц ожидает от Путина начала переговоров с Украиной без условий после встречи с Трампом

Мерц рассчитывает на то, что Путин серьезно отнесется к предложению Трампа о переговорах.

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассчитывает на то, что после встречи с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин согласится на переговоры с Украиной без всяких условий. Об этом он заявил на своей странице в соцсети X.

"Мы ожидаем, что президент Путин серьезно отнесется к предложению президента Трампа о переговорах и после встречи на Аляске без каких-либо условий приступит к переговорам с Украиной", - написал Мерц.

Он отметил, что уже три с половиной года Россия продолжает нарушать международное право после нападения на Украину. По его словам, теперь у Москвы есть реальная возможность согласиться на перемирие и прекратить боевые действия.

Видео дня

"В последние дни Германия, вместе с Украиной и европейскими союзниками, показала путь к миру, который защищает основные интересы Европы и Украины в области безопасности. Целью должно быть проведение саммита, в котором также примет участие президент Зеленский", - добавил Мерц.

Канцлер Германии подчеркнул, что на саммите с участием президента Украины Владимира Зеленского необходимо договориться о перемирии. Он отметил, что Украина нуждается в надежных гарантиях безопасности.

"Территориальные вопросы могут быть решены только с согласия украинцев", - заявил Мерц.

По его словам, он и лидеры других европейских стран донесли эти послания Путину перед его встречей с Путиным. Мерц поделился, что продолжает поддерживать контакт с президентом США.

"Президент Трамп теперь может сделать важный шаг на пути к миру", - заверил канцлер Германии.

Также Мерц поблагодарил Трампа за его инициативу и тесное сотрудничество с Европой.

"Во время нашей последней беседы с европейскими партнерами мы заверили его в нашей постоянной поддержке Украины. Президент Трамп может на это положиться", - подчеркнул канцлер Германии.

Встреча Трампа и Путина на Аляске - важные новости

Напомним, что уже сегодня, 15 августа, на Аляске состоится встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Одной из центральных тем саммита будет российско-украинская война.

Ранее были объявлены составы американской и российской делегаций. В состав делегации США, в частности, войдут госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессант и специальный посланник президента США Стив Уиткофф.

Российскую сторону, в частности, будут представлять помощник главы РФ Юрий Ушаков, специальный посланник Путина по инвестициям и экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев и министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле и помощник главы РФ Владимир Мединский не прибудет на саммит.

Кроме того, Трамп говорил о том, что во время встречи на Аляске будет обсуждаться вопрос обмена территориями между Украиной и РФ. Тем не менее конкретные решения по этому поводу будет принимать Украина.

По словам Трампа, США предоставят Украине гарантии безопасности совместно со странами Европы, но это не будет сделано под эгидой НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: