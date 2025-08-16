Трамп анонсировал, что его следующая встреча пройдёт втроём - с Путиным и Владимиром Зеленским.

Президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений в интервью, вышедшем на фоне его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске.

"Я хотел бы видеть прекращение огня. Я был бы не в восторге, если бы его не было, но все говорят, что прекращения огня не будет, оно состоится на второй встрече. Мы проведем еще одну встречу, если все сложится удачно, что произойдет очень скоро. Или у нас больше не будет встреч вообще, возможно, никогда", - сказал он Fox News.

Политик заявил, что "не намерен тратить время впустую" и рассчитывает на прогресс по Украине уже на этой неделе.

"Я ориентируюсь не на историю или что-то подобное, а на саму сделку. Если удастся договориться - прекрасно. Если пойму, что шансов на это нет, просто уйду… Это не моя война, а война Байдена. Он всё провалил…" - сказал Трамп.

По словам американского лидера, в следующей встрече (если переговоры пройдут успешно) примут участие Зеленский, Путин и он сам.

Он утверждает, что введение вторичных санкций оказало бы разрушительное влияние на экономику России, но "возможно, этого не придется делать".

Трамп уверен, что если бы он не победил на выборах президента США, то конфликт на Украине уже мог бы перерасти в третью мировую войну.

Встреча Трампа и Путина

Переговоры между президентами США и России в узком составе закончились, они длились почти 3 часа. Помимо глав государств, в разговоре с российской стороны участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков, а с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

