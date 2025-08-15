Президент США подчеркнул, что Россия получит новые санкции, если мирного соглашения не будет.

Во время встречи на Аляске в частности будет обсуждаться вопрос обмена территориями, но конкретные решения по этому поводу будет принимать Украина. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в комментарии журналистам на борту президентского самолета, направляющегося на Аляску.

"[Вопрос обмена территориями] будет обсуждаться, но я должен позволить Украине принять это решение. И я думаю, что они примут правильное решение. Но я здесь не для того, чтобы вести переговоры вместо Украины. Я здесь для того, чтобы усадить всех за стол переговоров. Если мы достигнем прогресса, я буду обсуждать это", - сказал Трамп.

По словам Трампа, США предоставят Украине определенные гарантии безопасности совместно со странами Европы, но это не будет сделано под эгидой НАТО.

Также Трампа попросили прокомментировать российские удары по Украине. На это президент США высказал предположение, что так Путин пытается усилить свою позицию перед переговорами.

"Он пытается создать сцену. В его понимании, это поможет им заключить лучшую сделку. На самом деле, это вредит им. Но, по его мнению, это поможет им заключить более выгодную сделку, если они смогут продолжить убийства. Возможно, это просто его гены. Но он думает, что это дает ему силу в переговорах. Я думаю, что это вредит ему, но я поговорю с ним об этом позже", - сказал Трамп.

Вместе с тем президент США выразил определенный оптимизм относительно сегодняшних переговоров с Путиным.

"С обеих сторон есть взаимное уважение. И я думаю, что из этого что-то получится. Я заметил, что он везет много бизнесменов из России. И это хорошо. Мне это нравится, потому что они хотят вести бизнес, но они не будут вести бизнес, пока мы не разберемся с войной", - сказал Трамп.

При этом американский президент напомнил, что российская экономика переживает сложные времена, поэтому в случае, если переговоры не дадут результата, Россия будет иметь еще большие проблемы.

"Будут очень серьезные экономические последствия. Я делаю это не ради своего здоровья, понятное дело? Я делаю это, чтобы спасти много жизней. Поэтому будут очень серьезные экономические последствия", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможности новых санкций против РФ.

Встреча Путина и Трампа на Аляске: последние новости

Как писал УНИАН, российская сторона не планирует подписывать никаких документов и соглашений по итогам встречи на Аляске. По словам кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, после встречи Трамп и Путин могут выйти к прессе, чтобы рассказать о договоренностях, достигнутых на словах.

Британские обозреватели считают, что определенных договоренностей два лидера все же достигнут, иначе Путин не стал бы лететь на военную базу "вражеских" США. В частности российский диктатор может дать какое-то расплывчатое обещание с оговорками, чтобы Трамп мог объявить об очередном "прорыве", но на самом деле в войне все будет идти, как идет.

