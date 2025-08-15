Новое правительство создало специальный фонд в размере 500 млрд евро для модернизации инфраструктуры.

Министр транспорта Германии Патрик Шнайдер уволил генерального директора Deutsche Bahn Ричарда Лутца. По его словам, неэффективный государственный железнодорожный оператор нуждается в "перезагрузке" с точки зрения управления и структуры.

Издание Euractiv пишет, что компания Deutsche Bahn (DB) полностью принадлежит федеральному правительству и доминирует в сфере пассажирских железнодорожных перевозок в Германии, но на протяжении многих лет страдает от снижения производительности и качества обслуживания, прославившись хроническими задержками.

"Сейчас мы работаем над причинами текущей ситуации, в которой находится железная дорога", — заявил Шнайдер.

По его словам, для устранения недостатков DB потребуется "перезагрузка" структур и кадрового состава.

"Ситуация в Deutsche Bahn драматична, особенно если посмотреть на удовлетворенность клиентов, пунктуальность и прибыльность", — сказал министр транспорта.

Он заявил, что министерство теперь будет работать над завершением "Программы по удовлетворению потребностей железнодорожных клиентов" в рамках плана реформирования DB перед назначением нового генерального директора. Стратегия должна быть представлена 22 сентября.

Новое правительство также создало специальный фонд в размере 500 миллиардов евро для модернизации инфраструктуры, часть которого будет направлена на модернизацию железнодорожной сети.

Шнайдер сказал, что надеется представить стратегию и преемника Лутца "в относительно короткие сроки".

Стоит отметить, что в прошлом месяце компания сообщила об убытке в размере 760 миллионов евро за первое полугодие, что на 1 миллиард евро меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Газета The Washington Post писала,что немецкая железная дорога за 30 лет недофинансирования пришла в упадок. При этом поезда постоянно опаздывают, а их состояние оставляет желать лучшего.

Отмечается, что 80% задержек в междугородном сообщении вызваны старой, изношенной и перегруженной инфраструктурой. Это касается многочисленных неисправностей железнодорожных объектов

В этом году министерство финансов Германии выделило рекордные 25 миллиардов долларов на железнодорожную инфраструктуру.

