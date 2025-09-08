Враг атакует логистические пути в Донецкой области, рассказал Александр Аронец.

Российские оккупационные войска готовятся к масштабному наступлению на Донбассе. Враг уже начал искать возможности для тотального контроля логистических путей к Славянску и Краматорску Донецкой области.

Об этом рассказал в своем телеграм-канале "Говорять Снайпер" военный Станислав Бунятов. По его словам, осуществлять огневое давление на эти дороги довольно трудно, поскольку они расположены относительно далеко от фронта, тем не менее, военные это ощущают.

"Несмотря на все, просторы украинского Донбасса дают возможности для маневров и эффективного ведения боевых действий, поэтому парализации фронта и хаотичного отступления не будет. Эта ситуация в очередной раз доказывает нам, что основа в обороне и наступлении – это жесткий контроль логистики, а не погоня за уничтожением одиночных [оккупантов] в лесополосах, ведь это второстепенная задача", – написал он.

Видео дня

В свою очередь, военнослужащий "Азова", бывший депутат Киевсовета Александр Аронец заявил, что после многодневных поражений гражданских авто на трассе Изюм-Славянск, которое осуществляли оккупанты, безопасно можно было добраться из Изюма (Харьковская область) в Славянск, или из Днепра в Славянск или Краматорск через Барвенково.

Но вчера оккупанты ударили по авто на трассе Барвенково-Славянск. Произошло это на расстоянии примерно 40-50 км от линии боевого соприкосновения, рассказал он в Facebook. Другие трассы простреливались и раньше.

"Не хочу нагнетать, так как, что я как рядовой солдат могу понимать в стратегическом военном планировании и обороне? Но мой гражданский опыт и здравый смысл подсказывают, что перерезание логистики к Краматорской агломерации – это уже даже не половина пути к полной оккупации Донетчины. Сетки на трассах – это то, что должно было быть на вчера. Есть и другие необходимые шаги, о которых писали побратимы. Но реагировать нужно уже. Иначе оккупация Краматорска, Славянска, Дружковки и Константиновки – это вопрос ближайшего будущего", – добавил Аронец.

Война в Украине: это стоит знать

Ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Алексей Бельский заявил, что российские оккупанты пытаются установить огневой контроль над окрестностями Славянска Донецкой области и путями подхода к городу. По его словам, оккупанты стремятся обойти Лиман с разных направлений, чтобы впоследствии продвинуться в сторону Славянска.

Между тем WP сообщает, что с начала года количество российских атак по Украине выросло в более чем пять раз. В июне и июле оккупанты запустили суммарно 11 739 дронов, что является рекордным показателем.

Вас также могут заинтересовать новости: