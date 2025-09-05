'Кремль понял, что мы с Донбасса не уйдем': Дикий раскрыл замысел РФ на фронте

Только после захвата Донбасса РФ сможет позволить себе переговоры о заморозке фронта "по линии", чтобы взять паузу на подготовку к окончательному решению "украинского вопроса".

В Кремле поняли, что Силы обороны Украины с Донбасса не уйдут и сейчас для россиян критически важно это взять этой регион с боем.

Так прокомментировал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий информацию osint-еров, что РФ перегруппировалась и готова к решающей битве за Донецкую область.

По словам Дикого, эта область для россиян сейчас как кость в горле, но и пауза в войне им крайне нужна из-за экономической ситуации.

Видео дня

"Но они не могут на это пойти (о паузе) пока Донбасс не под ними полностью. Потому что слишком это уже даже для российского зомбированного общества. Слишком очевидно, что это провал, что не достигнуто даже минимальных целей, не говоря уже о тех, что публично объявлялись - о 4 областях. Они понимают уже, что мы не пойдем на капитулянское условие вывести войска с Донбасса без боя", - отметил эксперт.

По словам Дикого, у Путина очень надеялись, что президент США Дональд Трамп "добавит" руководство Украины по вопросу Донбасса.

"И на Аляске был их момент триумфа, когда фактически Трамп прямым текстом начал от нас требовать выйти из Донбасса без боя. Но все, до них дошло, что мы на это не повелись, не прогнулись под этим давлением. И теперь у них цель - это ближайшие 2-3 месяца с боями отбить весь Донбасс", - говорит Дикий.

Он отметил, что для Кремля критически важна эта большая промышленная агломерация - Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка.

"И когда они это все возьмут, то смогут позволить себе переговоры о заморозке по нынешней линии. Для снятия санкций, восстановления экономики и для подготовки окончательного решения "украинского вопроса", - сказал Дикий.

По словам ветерана войны, РФ нужна пауза для восстановления своей экономики, "после которой они нас добьют".

"Экономическая ситуация в РФ крайне критическая и на самом деле им очень нужна пауза. Не окончание войны, не мир. А пауза в войне. Потому что еще год такого, что происходит сейчас, и в РФ начнется необратимый коллапс экономики. Это оценки самих же россиян, приближенных к режиму, которые делают все возможное, чтобы этот коллапс оттянуть. Пауза и снятие санкций для них критически нужны", - пояснил Дикий.

При этом подчеркнул, что Путин хочет паузу по "вьетнамско-чеченскому" типу - то есть когда война временно прекращается для того, чтобы прекратилась международная помощь, в данном случае Украине, а после этого РФ "придет и добьет".

"Европейские партнеры кричат о корейском варианте. Но никакого корейского варианта нам Путин не предлагает и никогда на него не согласится. Сутью корейского варианта было то, что и Россия, и Штаты одинаково не хотели продолжать корейскую войну. И ни для Союза (Советского Союза), ни для Штатов контролировать всю Корею не было жизненно необходимым. Им эта война было как чемодан без ручки. Сейчас ситуация другая. Вопрос контроля всей Украины Владимир Владимирович четко определил как экзистенциальный для России. То есть либо они контролируют всю Украину, либо они не империя, а как не империя они существовать не способны, не умеют. Это совсем другие ставки, чем были в корейской войне", - прокомментировал Дикий.

Обмен территориями - последние новости

Как сообщал УНИАН, в августе Reuters со ссылкой на свои источники писало, что президент Украины Владимир Зеленский отказался отдавать Донбасс во время разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

По информации издания, на саммите на Аляске российский диктатор Владимир Путин настаивал на том, чтобы Украина отдала России всю Донецкую область. В разговоре с Зеленским Трамп передал ему это требование, предложив заморозить фронт при таких условиях, однако президент Украины отклонил такое предложение.

Недавно Financial Times писало, что украинские войска сдерживают наступление РФ возле Покровска и готовятся к обороне Краматорска Донецкой области. Российская армия нацелилась на эти города. Украина усиливает свои позиции. В частности стало известно, что небольшая группа снайперов 93-й механизированной бригады Украины получила срочный приказ вернуться на фронт вблизи Покровска, где российские войска совершили одно из крупнейших продвижений в этом году - около 10 км вглубь украинских позиций.

Военные отмечают: уступка Донбасса означала бы сдачу главной линии обороны. На севере региона простирается 45-километровый пояс укрепленных городов и поселений, от Константиновки до Краматорска, который превратился в "последний бастион".

Вас также могут заинтересовать новости: