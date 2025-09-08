Этим летом в Украине не было тихих ночей.

С начала 2025 года количество российских ударов по Украине увеличилось более чем в пять раз. В июне и июле РФ запустила рекордное количество беспилотников, комбинируя их с ракетами. Об этом говорится в анализе Washington Post.

Рекордные обстрелы Украины

Отмечается, что этим летом в Украине не было тихих ночей. В июне и июле оккупанты запустили суммарно 11 739 дронов, что является рекордом с начала полномасштабной войны. Также россияне за два месяца атаковали Украину 433 крылатыми и баллистическими ракетами.

В июне и июле в результате российских воздушных атак погибли 518 мирных жителей, а еще более 1500 человек получили ранения. По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, июнь и июль стали самыми смертоносными месяцами для мирных жителей страны за последние три года.

"Сейчас в одной атаке используется больше дронов, чем было бы за месяц ударов в 2024 году", - рассказал журналистам старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман.

Высокопоставленный европейский дипломат в разговоре с журналистами заявил, что россияне продолжат совершать ночные атаки по Украине, нанося удары по разным регионам страны. Он подчеркнул, что Россия сейчас совершенно не заинтересована в прекращении боевых действий.

Влияние на здоровье людей

Также в издании обратили внимание на то, что в Украине шум превысил уровень, который Всемирная организация здравоохранения считает здоровым для ночного времени суток (около 40-45 децибел). Интенсивность звука во время войны в тысячи раз превышает любой шум, с которым сталкиваются люди в повседневной жизни.

Журналисты напомнили, что сирены воздушной тревоги имеют громкость от 100 до 130 децибел. Звук взрыва дрона может достигать 120-150 децибел, а рев пулеметов, используемых для их сбивания, достигает 140-160 децибел. По данным ВОЗ, этого достаточно для повреждения слуха.

Старший кардиолог, исследователь и председатель Европейской рабочей группы по экологической устойчивости Томас Мюнзель в разговоре с журналистами предупредил, что регулярные ночные атаки оставляют глубокий биологический след. Он подчеркнул, что воздушные удары не только нарушают сон, но и дестабилизируют сердечно-сосудистую систему, наполняют организм гормонами стресса и вызывают длительные изменения в центрах эмоционального контроля мозга.

Откажется ли РФ от ракетных ударов по Украине

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что Россия в ближайшее время не планирует прекращать удары по Украине. Он призвал украинцев реагировать на угрозы.

По словам Юсова, август был относительно "тихим" из-за политического процесса. Также россияне воспользовались этой паузой для накопления средств воздушного поражения.

