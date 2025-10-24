Ранее Трамп критиковал Европейский Союз, однако теперь его позиция меняется.

В этом году отношения между США и Европейским Союзом были напряженными из-за разногласий по поддержке Украины, торговых споров и пошлин, которые доминировали в сложном периоде дипломатических отношений между Америкой и ЕС. Однако общее ощущение разочарования и подозрения относительно отказа России сесть за стол переговоров сблизило США и Евросоюз. Об этом пишет CNBC.

"На этой неделе был продемонстрирован единый фронт, когда Вашингтон и Брюссель объявили о дополнительных пакетах санкций, направленных против нефтяной и газовой промышленности России", - подчеркнули в материале.

В частности посол США в ЕС Эндрю Пуздер отметил, что Америка и Европейский Союз имеют одинаковую позицию относительно давления на РФ с целью прекращения войны в Украине.

"Президент Трамп твердо убежден, что хочет видеть конец этой войны... Но когда вы видите, что переговоры не идут так, как вы хотите, нужно усилить давление", - добавил он для CNBC в Брюсселе.

По словам посла, почти одновременные санкции США и ЕС являются "признаком того, что нам нужно усилить давление".

"Мы готовы усилить давление и надеемся, что Владимир Путин поймет это и осознает, что война должна закончиться. Похоже, он еще не понял этого, но, надеемся, это поможет ему осознать это", - добавил Пуздер.

Дипломат подчеркнул, что отношения между США и ЕС в целом улучшились за последние месяцы в ряде геополитических и экономических сфер.

"Мы не всегда можем быть единодушными, но я считаю, что их мотивы всегда хорошие, просто они смотрят на вещи немного иначе, чем мы", - заверил посол.

Пуздер также рассказал, что во время пребывания на своей должности он заметил, что ЕС и США стали более слаженными и в других вопросах, в частности относительно Китая и иммиграции.

"Я думаю, что в этих вопросах мы приближаемся друг к другу, и я считаю, что торговая сделка была очень важной для обеих [сторон]", - добавил он, похвалив президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за заключение соглашения, которое, как он считает, "было лучше, чем любое другое соглашение, заключенное [Трампом] с другими странами".

Санкции против России - последние новости

Ранее в Sky News объяснили, в чем заключается главная сила санкций США против России. По словам экспертов, санкции напрямую повлияют на способность российских компаний и всех, кто ведет с ними бизнес, работать в финансовой орбите Америки.

"На практике эти меры должны лишить обе компании ("Роснефть" и "Лукойл") доступа не только к доллару, но и к торговым рынкам, страхованию и другим услугам, имеющим какую-либо финансовую связь с США", - говорит обозреватель издания Пол Келсо.

В то же время NYT оценило, способны ли новые санкции США заставить Путина остановить войну. Аналитики говорят, что эти санкции вряд ли повлияют на военные цели правителя РФ.

"Лукойл" столкнется с серьезными проблемами, но это будут проблемы "Лукойла", а не России", - отметил эксперт по энергетике в Фонде Карнеги за международный мир Сергей Вакуленко.

