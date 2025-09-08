Оккупанты стремятся обойти Лиман с разных направлений, чтобы впоследствии продвинуться в сторону Славянска.

Российские оккупанты продолжают попытки установить огневой контроль над северными окраинами города Славянск в Донецкой области и путями подхода к нему. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Алексей Бельский, сообщает "Укринформ".

"Я это могу подтвердить. У оккупантов стояла и стоит задача на весенне-летнюю кампанию – это условно говоря, мы не привязаны к календарям. По сути, летняя кампания сейчас еще продолжается. Они широко анонсировали ее, это "освобождение всей "ДНР". То есть взятие под контроль всей территории "ДНР" и "освобождение" крупных городов, населенных пунктов: это Славянск, Краматорск, Покровск, Мирноград, и они очень хотят захватить Славянск. Тем более, с 2014 года Славянск – это для них фетиш своеобразный", – сказал он.

Бельский пояснил, что враг пытается обойти Лиман с разных направлений, чтобы впоследствии продвинуться в сторону Славянска.

Видео дня

"К самому Славянску они могут подойти, выходят с северо-востока, со стороны Северска, с северо-востока – это из Лимана, где они проявляют крайне серьезную активность. Пытались пробиться к нему – не получается, то они начинают и с юга пытаться прорваться, и с северо-запада: сначала взять Лиман и выйти напрямую уже на донецкий Райгородок, Николаевку и непосредственно к окраинам Славянска, или с севера через Святогорск спуститься вниз. Как варианты, через Краматорск – это уже с юга", – рассказал спикер.

По его словам, Силы обороны Украины успешно сдерживают наступательные действия россиян. Однако давление противника усиливается.

Война в Украине: вы могли это пропустить

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что летнее наступление России нельзя назвать успешным, однако говорить, что оно полностью провалилось, тоже нельзя

Говоря о планах врага на осенний сезон, Буданов сказал, что не будет "ничего нового". По его словам, россияне не останавливаются, они продолжают свои наступательные действия. Кроме того, недавно произошла перегруппировка основных сил противника.

Вас также могут заинтересовать новости: