В России начали составлять списки 'добровольцев' из должников и студентов, – ГУР

Эти списки планируется использовать в качестве инструмента давления с целью принуждения к подписанию "добровольных" контрактов.

В феврале 2026 года региональные и муниципальные органы исполнительной власти субъектов РФ получили указания по формированию "добровольческих" списков для отправки на войну – в них в первую очередь включают лиц с задолженностью за жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщило Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, если должником является женщина, в списки вносят ее мужа или совершеннолетних родственников – сыновей, братьев и даже родителей.

В дальнейшем эти списки планируют использовать как инструмент давления для принуждения к подписанию "добровольных" контрактов, предлагая списание долгов за коммунальные услуги в качестве "вознаграждения".

"В случае объявления мобилизации именно эти люди определены приоритетными для вручения повесток. В то же время министр высшего образования страны-агрессора Валерий Фальков поручил подготовить не менее 2% от общего количества студентов к подписанию контрактов. Студентам предлагают оформить академический отпуск и заключить контракт сроком не менее чем на один год. Приоритет – студенты с академической задолженностью", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время агитации им обещают возможность возвращения к учебе после службы, денежные выплаты, льготы и дополнительные бонусы. Среди таких бонусов – перевод на бюджетную форму обучения или финансовая поддержка со стороны учебного заведения.

"В некоторых случаях администрации могут игнорировать академические проблемы студентов или предлагать индивидуальные условия обучения тем, кто соглашается подписать контракт", – рассказали в разведке.

Мобилизация в России: что известно

Как сообщал УНИАН, заместитель главы Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса заявил, что в России скрытая мобилизация не прекращалась, но для официального публичного объявления о проведении массовой мобилизации нужна идея, которая консолидирует общество. На данный момент такого в РФ нет.

Как отметил Палиса, на протяжении всего времени полномасштабного вторжения у россиян продолжается скрытая мобилизация, в ходе которой они привлекают в свои вооруженные силы узкопрофильных специалистов из резерва, запаса и т. д. По сути, эти процессы в рядах врага не прекращались.

