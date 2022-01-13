Стариков отметил наличие потенциальной угрозы для Украины, а также указал на информационную составляющую.

Российские войска вблизи украинской границы сегодня несут потенциальную опасность, а информацией о планах вторжения в РФ могут владеть порядка пяти человек.

Об этом заявил военный эксперт Олег Стариков в эфире телеканала "Украина 24".

Комментируя возможность переноса новой агрессии против Украины из-за холодной погоды, о чем ранее писала The New York Times, эксперт сказал:

"Если есть какие-то планы, то этот план утверждается в генштабе [России]. К нему допущены максимум 5 человек. Но это план утверждается верховным главнокомандующим - конкретно президентом Путиным. В данной ситуации я вижу больше всего именно информационную составляющую, чем реальную. Да, есть потенциальная угроза для Украины. Потому что взаимоотношения Украины и РФ тяжелые, сложные и напряженные. Данное напряжение может перерасти в вооруженную составляющую или в военную составляющую, в ведение боевых действий, но это только потенциальная угроза".

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По словам Старикова, по логистике противника можно определить его возможную подготовку к наступлению.

"Без логистики никакие войны не происходят. Для того чтобы вести боевые действия один батальон в день потребует 60 тонн горючего. Это цистерна. Это один батальон. Например, у нас на востоке страны нам необходимо в неделю 3200 тонн... Поэтому оно видно, когда подходит такого вида тыловое обеспечение. Поэтом сейчас это больше информационная составляющая, чем реальная", - объяснил он.

Угроза нового нападения России

С ноября 2021 года международное сообщество обеспокоено тревожными перемещениями российских войск вдоль границы Украины, что похоже на подготовку к полномасштабному наступлению на страну.

По оценкам западных разведданных, Путин может привлечь к нападению на Украину 100 тысяч военных, а само вторжение может произойти уже зимой 2022 года.

В связи с риском эскалации в российско-украинском приграничье президент США Джо Байден неоднократно общался с российским главой Владимиром Путиным, однако это не помогло уменьшению градусу напряжения.

На фоне угрозы очередного нападения Путин выдвинул требования по невступлению Украины в НАТО, которые Кремль назвал "гарантиями безопасности". Россия утверждает, что войска Альянса в Восточной Европе якобы угрожают ее нацбезопасности.