Мальдивы доступны не каждому, но туристам есть из чего выбрать и в Европе.

С кристально чистой водой и тропической природой Мальдивы являются местом мечты для многих путешественников. Однако цена на отдых на этом карибском острове достаточно высока. Да и дорога неблизкая. Поэтому можно рассмотреть более доступную альтернативу, пишет Daily Mail.

Отмечается, что, по данным Travel Republic, средняя недельная поездка на Мальдивы стоит более 2 270 долларов США на человека, а проживание в пятизвездочном отеле по системе "все включено" в пик сезона может стоить более 8500 долларов.

К счастью, в Европе существуют альтернативные Мальдивам места, которые могут заинтересовать тех, кто ищет, где отдохнуть ближе и доступнее.

1. Корфу

Как и на Мальдивах, здесь песчаные пляжи, отличная погода и живописные пейзажи. Недельный отпуск на греческом острове в межсезонье будет стоить около 670 долларов США с человека.

"Корфу сочетает красоту бирюзовых вод и пышной зелени с шармом греческого острова, и все это по гораздо более доступной цене, чем Мальдивы. Его культурное богатство и живописные деревни делают Корфу универсальным местом для отдыха и исследования", - заверила менеджер по групповым путешествиям Кларисса Каппеллетти из Великобритании.

2. Албания

Албанию часто называют "Мальдивами Европы". Эта страна может похвастаться белыми песчаными пляжами, вкусной кухней и значительно более низкими ценами, чем на Мальдивах.

Средняя стоимость обеда в недорогом ресторане в Албании составляет около 11 долларов США, капучино стоит 2 доллара.

3. Крит

Это еще один греческий остров со сказочными побережьями. Местный пляж Элафониси несколько посетителей даже описали как "Мальдивы Европы". Он известен своим уникальным розовым песком, который получает свой цвет от фораминифер - крошечных морских существ, создающих красно-пигментированные ракушки.

Туристы могут долететь до аэропорта Ханья на Крите, который находится примерно в полутора часах езды от пляжа.

В зависимости от времени года недельное пребывание на Крите может стоить около 950 долларов с человека.

4. Мальта

Мальта, которая ежегодно привлекает миллионы туристов своими прекрасными городами и пляжами, является отличной альтернативой Мальдивам.

"Мальта - это жемчужина Средиземноморья, которая предлагает кристально чистые воды, исторический шарм и потрясающие пляжи по цене значительно меньшей, чем на Мальдивах", - рассказала Кларисса.

Здесь тоже неделя пребывания может стоить от 950 долларов.

Ранее УНИАН писал о курорте в Египте, о котором мало кто знает. Он расположен всего в 30 минутах от Хургады и является роскошным автономным городком. Речь идет о курорте Эль-Гуна, который может похвастаться многими развлечениями и большим выбором роскошных отелей. В городе есть развлечения, которые подойдут для активного отдыха. К примеру, известный пляж Мангрови, который является одним из самых популярных мест среди кайтсерферов.

Кроме потрясающих золотых песчаных пляжей, Эль-Гуна славится невероятными коралловыми рифами и затонувшими кораблями, такими как знаменитые Шааб-Эль-Эрг и Керлес-Риф, которые можно исследовать во время экскурсий со снорклингом и дайвингом.

