Сегодня, 27 сентября, под атакой российских дронов оказалась железнодорожная инфраструктура Одесской области, в результате чего зафиксированы повреждения.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram-канале. В компании отметили, что обошлось без пострадавших среди железнодорожников и пассажиров. Все пассажирские поезда были остановлены на безопасном расстоянии от мест ударов.

Движение поездов уже восстановлено. Однако ряд рейсов задерживаются в пути. В частности, поезд №105/106 сообщением Одесса-Главная - Киев-Пассажирский опаздывает на 3 ч. 42 мин, а в обратном направлении Киев-Пассажирский - Одесса-Главная на 3 ч. 3 мин.

По состоянию на 8:31 задерживаются следующие поезда:

№11/12 Львов - Одесса-Главная (+2:30);

№127/128 Запорожье-1 - Львов (+2:24)

№25/26 Ясиня - Одесса-Главная (+1:50);

№135/136 Черновцы - Одесса-Главная (+1:50);

№77/78 Ковель - Одесса-Главная (+1:32);

№91/92 Одесса-Главная - Краматорск (+1:16).

"Мы прилагаем максимум усилий, чтобы сократить отставание от графика", - добавили в УЗ.

Удары РФ по железной дороге

В последнее время оккупанты усилили удары по украинской железной дороге. В компании тогда заявили, что для атак враг применяет в среднем шесть-семь дронов-камикадзе "Шахед" почти каждую ночь.

25 сентября стало известно, что в результате вражеского обстрела на Николаевщине и Кировоградщине был обесточен ряд отдельных участков железной дороги. Из-за ударов были задержки ряда поездов.

