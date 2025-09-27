Канцлер отметил, что проблема коснулась не только государственных структур, но и бизнеса.

Германия перестала жить в условиях мира из-за роста количества гибридных атак на критическую инфраструктуру.

Такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц во время выступления перед представителями бизнеса, передает Handelsblatt. Он детализировал, что учитывая растущее количество атак на сети передачи данных и инфраструктуру, о мире в Германии больше нельзя говорить.

"Мы не в войне, но и не живем в мире. Это надо осознать, чтобы преодолеть вызовы. И все это возможно только, если мы останемся экономически сильной страной", - отметил канцлер.

Видео дня

Мерц добавил, что проблема коснулась не только государственных структур, но и бизнеса.

"Полеты дронов, шпионаж, убийство в Тиргартене (чеченского активиста сотрудником ГРУ РФ - ред.), массовые угрозы отдельным представителям общественности не только в Германии, но и во многих других странах Европы. Попытки парализовать центры обработки данных. Кибератаки", - перечислил Мерц.

Кибератаки в Европе

20 сентября в Европе была парализована работа аэропортов из-за кибератаки. В результате во многих аэропортах образовались очереди и задержки.

В частности, в Берлине из соображений безопасности полностью отключили доступ к системам, что привело к длинным очередям, задержкам и отменам рейсов, сообщила администрация аэропорта. Такая же ситуация сложилась и в аэропорту Брюсселя.

Вас также могут заинтересовать новости: